台14甲南投翠峰路段坍方搶通1夜 清晨又落石阻斷

台14甲線指標18.7公里處南投縣仁愛鄉翠峰路段昨天坍方阻斷交通，適逢假日影響遊客，埔里工務段全力搶通後，今天清晨再坍方阻斷雙向通行，機具進場清除，預計下午搶通。

省道台14甲線18.7公里處仁愛鄉翠峰路段昨天邊坡落石坍方，造成雙向道路阻斷無法通行，交通部公路總局第二區養護工程處埔里工務段立即調派機具進場清理，昨天下午恢復單線雙向通行，夜間持續清除，同地點今天再次坍方阻斷雙向交通，工務段預計下午2時搶通。

公路總局第二區養護工程處上午發布訊息表示，台14甲線、合歡山公路18.7公里處翠峰路段昨天搶通後，派駐保全及機具現場守視，因昨天夜間降雨，今天清晨6時42分再次坍方阻斷，工務段及廠商機具已在現場搶修，但因持續落石導致作業困難。

二工處表示，埔里工務段增派人力於台14甲線18公里處翠峰、24公里處鳶峰、霧社、合歡山松雪樓等處管制交通，也呼籲用路人近期因山區午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，造成部分邊坡不穩定，易有落石，民眾非必要請避免進入山區道路。