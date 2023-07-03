中市公設地解編 民憂缺文教地

台中市政府為解決公共設施保留地問題，全市通盤檢討，依生活圈劃9大專案，市議員林孟令指出，市府大量解編，部分發展區沒留市場、文教用地等，人口成長又快，他呼籲都發局審慎評估。

都發局表示，整體開發區以鄰里生活區域1.5公里為劃分範圍，整體開發財務允許下，將檢討後，變更為可建築用地，併同檢討後仍保留為公設地，劃定整體開發單元，市府會依各方意見通盤檢討。

林孟令指出，大部分的公設用地都被解編，變更為住宅區，未來整體開發區幾乎沒有公設用地，是否因噎廢食？

林孟令舉例，龍井區龍泉里水裡社地區，生活圈涵蓋到沙鹿區的三鹿里，生活區人口數超過1萬5000人，可能還會成長，但現在文教用地、機關用地、市場用地全被解編，且沒有停車場的規畫，讓在地居民憂心。

另以龍井區幼兒園多設在各里活動中心，里民沒有室內集會活動空間，部分活動中心的產權還是屬於自然人或祭祀公業及法人，將來如果地主要求歸還土地，這些學童及里民的活動空間將何去何從？

市府都發局指出，公設保留地通盤檢討，分9大生活圈範圍，是依內政部都委會專案小組建議，未來會以跨區市地重劃方式辦理開發。從2017年9月1日起公開展覽45天，現正由內政部都市計畫委員會審議。

目前市府共劃設65處整體開發地區，解編的公共設施項目主要是配合市府各公設主管機關提出需求，及周邊公設服務範圍予以檢討保留或解編。

都發局指出，有關地方關注整體開發地區檢討後，公共設施用地供給問題，目前仍在審議階段。

都發局表示，將持續依規檢討評估市府各目的事業主管機關相關使用需求、各地區發展情形，進行整體公設服務水準及需求調控，研議劃設或保留適當公共設施用地，提供符合地方需求的公共設施。