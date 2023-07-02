天文迷別錯過！合歡山圓頂觀測天文台啟用了

南投星空季昨晚登場，由南投縣政府斥資百萬元打造的「合歡山鳶峰圓頂遠端觀測天文台」今天也揭幕啟用，並與鳶峰星空劇場同時委外正式營運，搭配戶外的鳶峰觀星平台，方便民眾把握夏季上山追星觀天文。

縣府指出，合歡山是國內最適合觀賞天文和宇宙星體的場域，2019年獲國際暗天協會認證通過，成為國內第1座、亞洲第3座的國際暗空公園，為提升當地觀星品質，在鳶峰興建觀星平台及星空劇場，再斥資百萬打造圓頂遠端觀測天文台。

該天文台觀測系統設有高階天文望遠鏡，可設定與內部望遠鏡赤道儀同步運轉，觀測室內有高精度赤道儀，赤道儀上方搭載新款高解析天文台主鏡、數位太陽望遠鏡、冷卻式天文相機、天文台鏡上電腦、電動調焦裝置等先進天文台設備。

觀光處表示，外型如同一顆圓球的圓頂天文台，可360度全方位遍覽合歡山獨特星空奇景，隨時遠端操控天文台進行天文教學推廣，今啟用後，與星空劇場同步委外營運，由營運廠商操作開放解說參觀，深化天文科普教育，並妥善維護設備。