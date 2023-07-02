中市公設地改住宅區 民憂未來幼兒園、市場用地哪裡找

台中市政府為解決公共設施保留地問題，全市通盤檢討，依生活圈劃9大專案，市議員林孟令指出，市府大量解編，部分發展區沒留市場、文教用地等，人口成長又快，他呼籲都發局審慎評估。

都發局表示，整體開發區以鄰里生活區域1.5公里為劃分範圍，整體開發財務允許下，將檢討後變更為可建築用地，併同檢討後仍保留為公設地，劃定整體開發單元，市府會依各方意見通盤檢討。

林孟令指出，大部分的公設用地都被解編，變更為住宅區，未來整體開發區幾乎沒有公設用地，是否因噎廢食？他舉例，龍井區龍泉里水裡社地區，生活圈涵蓋到沙鹿區的三鹿里，生活區人口數超過1萬5000人，可能還會成長，但現在文教用地、機關用地、市場用地全被解編，且沒有停車場的規畫，讓在地居民憂心。

另以龍井區幼兒園多設在各里活動中心，里民沒有室內集會活動空間，部分活動中心的產權還是屬於自然人或祭祀公業及法人，將來如果地主要求歸還土地，這些學童及里民的活動空間將何去何從？

市府都發局指出，公設保留地通盤檢討，分9大生活圈範圍，是依內政部都委會專案小組建議，未來會以跨區市地重劃方式辦理開發。從2017年9月1日起公開展覽45天，並依生活圈範圍分為9大專案進行審議，現正由內政部都市計畫委員會審議。

目前市府共劃設65處整體開發地區，解編的公共設施項目主要是配合市府各公設主管機關提出需求及周邊公設服務範圍予以檢討保留或解編。

都發局指出，有關地方關注整體開發地區檢討後公共設施用地供給問題，目前仍在審議階段，將持續依規檢討評估市府各目的事業主管機關相關使用需求、各地區發展情形，進行整體公設服務水準及需求調控，研議畫設或保留適當公共設施用地，提供符合地方需求的公共設施。