交通月票YouBike沒吃到飽？ 中市府：若沒上限車都沒了

台中市政府推出公共運輸定期票，市民限定境內移動每月299元、中彰投699元吃到飽。有民衆質疑，既是「吃到飽方案」，公共自行車仍只維持現狀，前30分鐘免費？交通局表示，如果不設限，YouBike單車可能騎回家過夜了。

交通局說明，公共運輸定期票昨順利上路，除公共自行車無法靠卡啟用外，搭乘市區公車、公路客運、台鐵及捷運等運具在30日內皆可藉由靠卡啟用；另台鐵及捷運一般閘門無法啟用定期票，須走專用通道才能啟用定期票，避免被誤扣。

持「台中市公共運輸定期票」通勤可無限次搭乘大眾運輸工具，適用範圍包含台中捷運、台鐵、市區客運，但公共自行車前30分鐘免費。

民眾質疑，不是月費吃到飽？交通局表示，公共自行車比較特殊，如果吃到飽，免費時間沒有上限，難保沒有民眾會把車子騎回家了。

台中市公共自行車本來就有「前30分鐘免費」措施，所以不必靠卡就可享受原來的優惠。

交通局指出，公共運輸定期票早鳥優惠，市民頗反應熱烈，共1.5萬人申購。