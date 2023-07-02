總統教育獎得獎志工李鳳珠經天災家毀、女兒失蹤 談正面人生

台中市東勢警分局志工李鳳珠獲得總統教育獎志工殊榮，她日前到東勢分局永源派出所分享自己人生故事，她經歷兩次不順利婚姻，丈夫染毒、外遇；921地震住家全毀；七二水災、八八風災沖毀家庭生計的菇寮，最心愛的女兒因后豐斷橋意外事件至今仍未尋獲等人生重大變故，她後來遇到另一名警察志工，鼓勵安慰她，以正向心態面對人生。

東勢警分局永源派出所志工分隊長李益成和東勢分局分局長林大為上周到永源派出所慰問全年無休、為守護民眾安居樂業戮力以赴的員警，準備菜色，也邀請榮獲「總統教育獎」得獎志工李鳳珠分享「生命的故事」。

56歲李鳳珠是東勢警分局志工，人生過程經歷兩次不順利的婚姻，丈夫染毒、外遇；921地震住家全毀；七二水災、八八風災沖毀家庭生計的菇寮，最心愛的女兒因后豐斷橋意外事件至今仍未尋獲等人生重大變故，正當人生最低潮的時期，民國97年她到東興派出所報案，遇到邱姓警察志工。

邱女見李鳳珠情緒低落，立即上前關懷擁抱，並開導「不要害怕、不要退縮」，讓她重新拾起信心，也開始她的志願服務生涯，民國106年加入警察志工，也加入重啟學習的旅程，107年玉山高中畢業，111年中台科技大學畢業，同時在國內外廚藝競賽中多次得獎，去年更獲得「總統教育獎」的殊榮。講座中，她在人生故事分享中，以自身故事勉勵大家要持續學習，不斷累積自己，就能看到生命及成功的曙光。