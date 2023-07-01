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台中出發再挑戰花東縱谷！2月集訓450公里 漢翔助9學子單車環島圓夢

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
中華漢翔百元扶幼協會陪伴弱勢學童騎單車環島圓夢之旅，今年有9名學子挑戰自我，行前2個月集訓450公里，今早在台中市沙鹿區出發，漫遊體驗台灣風光。圖／中華漢翔百元扶幼協會提供
中華漢翔百元扶幼協會陪伴弱勢學童騎單車環島圓夢之旅，今年有9名學子挑戰自我，行前2個月集訓450公里，今早在台中市沙鹿區出發，漫遊體驗台灣風光。圖／中華漢翔百元扶幼協會提供

疫情停辦3年，中華漢翔百元扶幼協會陪伴弱勢學童騎單車環島圓夢之旅，今年有9名學子挑戰自我，行前2個月集訓450公里，今早在台中市沙鹿區出發，多名志工陪騎，沿途將挑戰南迴最高點壽卡、花東縱谷，平均時速20公里，1天騎100公里，漫遊體驗台灣風光。

中華漢翔百元扶幼協會是由漢翔公司員工組成公益社團，會員每月捐100元，幫助弱勢學童，理事長蔡坤機指出，漢翔助兒少環島圓夢之旅在疫情期間停辦了3年，期間一直有學員跟家長表示想參加單車環島，為讓學童在暑假騎單車環島幫孩子圓一個夢，協會在市府社會局、順捷公司、佳瑋工業、救國團大雅區團委會等團體努力下，重啟圓夢計畫。

台中市副議長顏莉敏今天到場鼓勵學童，這趟單車環島路途將會面臨許多艱辛，如同人生旅途遇上挑戰，我們都要堅定意志勇於面對，累積的經驗與力量會是往後重要的養分。

就讀公明國中趙文瑜以及國小畢業生趙珈汝，兩姐妹在報名參加單車環島前，是連單車都不曾騎過的新手，經由協會志工跟課輔老師的陪伴跟教導下為了圓夢一點一滴的練習。

單車環島考驗意志力，也考驗體力，經過2個月行前特訓，合計訓練里程超過 450公里，9位學子也產生革命情感，有助於旅程中相互鼓勵，為9天單車環島中留下美好的回憶。

中華漢翔百元扶幼協會陪伴弱勢學童騎單車環島圓夢之旅，今年有9名學子挑戰自我，行前2個月集訓450公里，今早在台中市沙鹿區出發，漫遊體驗台灣風光。圖／中華漢翔百元扶幼協會提供
中華漢翔百元扶幼協會陪伴弱勢學童騎單車環島圓夢之旅，今年有9名學子挑戰自我，行前2個月集訓450公里，今早在台中市沙鹿區出發，漫遊體驗台灣風光。圖／中華漢翔百元扶幼協會提供

單車 環島 疫情

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