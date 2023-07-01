中市府英版觀光網缺失多挨轟 觀旅局：積研議改善措施

疫後各國旅遊景氣復甦，中市府推動國際航線復航等，振興國際觀光經濟；市議員陳俞融指出，中市觀光旅遊網站「大玩台中」英文版官網，僅有中英日韓4種語言，觀光景點英文介紹也僅有173處，數量六都之末，更資訊誤植等情形，要求市府上緊發條，加強維護及資訊更新，提升國際旅客來台中意願。

觀旅局表示，礙於維運經費有限，目前觀光旅遊網先提供多國語言景點資訊約170處，一方面積極研議新增，一方面也陸續更新外語版各式主題文宣，後續更將瞄準東南亞客源市場，增加東南亞各國語言，使經費運用效益最大化。

陳俞融表示，台北、高雄官網，除中英日韓文外，還多了印尼文、越語、西班牙語、泰文等版本，台南市觀光旅遊英文官網更提供多達461處英文景點介紹，而中市中英文版景點介紹數量不一致，中文官網更新較英文多。

陳俞融更提到，許多行政區景點介紹寥寥可數，以北區為例，不僅全台知名的元保宮等未列在英文官網中，連北區推薦在地美食介紹也僅一處；官網中更明顯誤植文字，如寶覺禪寺英文介紹中，指出位於北屯區，但地址卻是寫北區等奇怪現象。

陳俞融強調，英文官網上缺乏各區域深度景點，如宮廟、美食小吃等介紹，也沒有深入介紹各區特色和故事，建議增加各區域深度景點介紹，並加強與觀光業者合作，提供更多優惠和服務，讓國際旅客能夠享受台中市的好客和豐富內涵。