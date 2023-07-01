彰化濁水溪沿岸49站全天監控 2件偷倒案被移送

彰化縣溪州鄉濁水溪堤防經常被偷倒廢棄物，今天320名鄉民分成三組，每組打掃1公里堤岸，掃出約兩噸垃圾；四河局表示，已在濁水溪沿岸設置49個監控站，全天監視偷倒，希望杜絕隨意汙染河川地的歪風。

鄉長江淑芬、立法委員謝衣鳳、四河局副局長張朝恭及溪州鄉社團、社區民眾合計320人，在溪州鄉菜公村濁水溪河堤誓師，喊出「人人做環保、溪州會更好。」隨後拿掃帚等清潔工具，分為三組沿著堤防撿拾垃圾、割草，大部分雜草割完後就地放置當綠肥，寶特瓶等各種廢棄物陸續裝滿約60袋。

鄉長江淑芬說，以前一年淨堤一次，後來和四河局合作，改為一年兩次，鄉民習慣定期淨堤，越來越多人加入社區志工行列，巡守河川保護環境，今年選在雨季雜草生長快速的季節，割除雜草避免成為亂丟垃圾的溫床。

張朝恭表示，四河局現有200名防汛巡守志工，隨時巡守河川，又在沿岸設置49個監控站，24小時監視經過堤防及河川浮覆地進出口，目前四河局移送兩件偷倒廢棄物案件，若查驗傾倒汙染物質，最高可裁罰500萬元，另有3件偷倒廢棄物案仍在釐清。