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高中生做公益 台中市27校跨校聯合公益園遊會明登場
台中市27所公私立高中職校學生代表，在教育局及台中市家長會長協會協助下成立「台中高級中學學生聯合會」，7月2日將在文華高中，舉辦「天下為公 益起同行」公益園遊會，各校販售自己決定的主題和商品，盈餘所得捐給惠明盲校。
台中市家長會長協會理事長詹孟哲說，這是一次很棒的機會，學生當家做主，跨校合作籌辦活動做好事，一起構思活動名稱，並經過票選出來，海報也自己動手做，做公益還能交流與聯誼，一起學習一起成長。
各校社團也將在園遊會上秀出他們的拿手本領，包括儀隊、熱音社、熱舞社、吉他社、Cosplay等，還請來藝人表演，現場約30個攤位，包括棉花糖、布朗尼蛋糕、熱壓吐司、漢堡、彈珠汽水、粉圓冰、打水球、人像速寫等。
台中市家長會長協會監事主席林靜宜及教育主委詹春茂說，台中市家長會長協會致力推廣「存好心、說好話、做好事」的「三好校園」，引導孩子們學會做好事，這場由高中孩子主導的公益園遊會是一個好的開端。
文華高中校長黃偉立說，孩子們為這場活動忙了3個月，從一開始聚會的沉默尷尬，逐一克服解決問題，到聯合會組織成立，並著手籌備園遊會，讓孩子們學習並成長，是非常好的教育機會。
學生聯合會總召詹恩維說，很高興透過這場活動認識新朋友，還學到課堂上學不到的經驗，又可以幫助惠明盲校，真的很開心。
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