中市大甲「石頭屋」雜物占道 環局限10天改善

電影「天外奇蹟」彩色氣球屋飛上天的畫面，讓影迷驚豔；台中市大甲區有棟3樓透天厝，劉姓屋主大量堆放石頭與彩色瓶子、浮球，近期暴紅成為打卡熱點，但也遭檢舉。警方針對雜物占用道路，已開勸導單，限期改善；環保局也限期10天改善，否則將強制清除廢棄物，並求償清運費、開罰1200元至6千元。

劉姓屋主情緒激動，先是拒絕清除，經當地里長協調後，屋主改口希望多給點時間改善。

這棟透天厝位於大甲區青二路，多年前劉姓屋主因喜愛石頭，將大小石頭堆放在門口、屋頂與窗外，近期屋主將彩色瓶罐、浮球高掛屋頂各處，任由植栽爬滿屋外，綠意盎然。

有民眾以空拍機拍下照片，意外在網路掀起討論，有人形容像電影「天外奇蹟」，也有網友說「根本是霍爾的移動城堡」真實版，成為另類網紅景點。

附近居民暱稱這棟透天厝為「石頭屋」，鄰居表示，屋主拾荒撿拾石頭，從門口堆放到道路上，加上堆積垃圾發出惡臭，影響汽機車駕駛視線，附近民眾不堪其擾，先前也曾檢舉報案。

日南里里長邱大豪、環保局人員昨與劉姓屋主協調，環保局要求在10天內限期改善，7月8日後若未改善，將強制清運廢棄物清運，並向屋主求償清運費用，同時依廢棄物清理法開罰1200至6000元。

環保局表示，大甲清潔隊於去年3月、5月曾經強制清除該屋雜物，去年4月裁罰2400元；改善期限到期後，大甲區清潔隊將依法執行強制清除及裁罰。