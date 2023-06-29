兩井完工 日月潭伊達邵水質不再混濁

鄰近日月潭畔的日月村，雖位在伊達邵碼頭旁，但兩年前一場大旱，造成魚池伊達邵353戶、約616人停水，就算水來了，打開水龍頭流出的自來水竟是「泥巴水」。台水公司為確保供水穩定，開鑿兩口深井已經完工，昨天送水進德化淨水場，預計可以增加每日400至600公噸的供水。

台水司表示，伊達邵地區的飲用水主要抽取日月潭的水淨化，但日月潭如進入枯水期，水位創低就會抽到泥沙含量、混濁度高的原水。

立委馬文君向台水爭取2631萬元經費，辦理伊達邵兩處鑿井及管線連接工程，估計可增加400至600公噸供水，若用水不足部分，再由德化淨水場汲取日月潭水庫原水補充，穩定魚池鄉日月村供水，水質不再混濁。

彰化縣自水來普及率超過96%，普及率最低的芬園鄉服務，卻歸台中及南投的第四區管理處管轄。不過，從7月1日起，芬園移撥第11區管理處，彰化縣自來水事權總算「統一」，台水11區花壇營運所芬園服務站昨天揭牌，每周三派員進駐服務半天，方便芬園鄉民。

台水公司總經理李嘉榮表示，芬園鄉因地下水豐沛，2019年自來水普及率僅18.08%，用戶也僅1289戶，經多方努力下，近年成長迅速，自來水用戶已倍數成長達2500餘戶，普及率成長達36%。目前芬園鄉社口村、竹林村無自來水延管工程正進行中，未來還會持續辦理到其他村，預計鳥嘴潭上場供水及下游管線完工後，自來水普及率可望超過60%。