防災異想繪畫賽 百歲人瑞阿嬤豪氣：畫到不能畫為止

水土保持局南投分局「滴滴噠噠的防災異想水保」繪畫賽，邀請全國老、小畫家揮灑畫筆，共有6793件作品參賽，亞斯伯格症小朋友畫風極其豐富，年紀最大的101歲黃阿嬤開心說：「只要能拿筆，就畫到不能畫為止」，希望大家喜歡她的作品。

水保局南投分局表示，這次繪比賽創作組採無底稿創作，只提供創作元素，讓選手理解水土保持推廣社區生態保育與治理工法，讓他們自行發揮想像與創作，選手年紀最大參賽者為101歲阿嬤，最小為3歲幼童，6千多件彩繪作品多采多姿，讓評審稱讚創意豐富，充滿想像力。

這次徵選作品來自全國各地，連基宜花東高屏都有不少民眾投稿，作品件數高達6793件。水保局南投分局邀請美學、藝術家等專業評審，評選出100件入圍作品，7月1日公告於「農村小童」FB粉絲團，7月5日至15日開放網路票選，得獎名單在7月20日公布。