防災異想繪畫賽 百歲人瑞阿嬤豪氣：畫到不能畫為止

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
「滴滴噠噠的防災異想水保」繪畫賽共有6793件作品參賽，年紀最大的是百歲人瑞，展現豐富的彩繪創作。圖／水保局南投分局提供
「滴滴噠噠的防災異想水保」繪畫賽共有6793件作品參賽，年紀最大的是百歲人瑞，展現豐富的彩繪創作。圖／水保局南投分局提供

水土保持局南投分局「滴滴噠噠的防災異想水保」繪畫賽，邀請全國老、小畫家揮灑畫筆，共有6793件作品參賽，亞斯伯格症小朋友畫風極其豐富，年紀最大的101歲黃阿嬤開心說：「只要能拿筆，就畫到不能畫為止」，希望大家喜歡她的作品。

水保局南投分局表示，這次繪比賽創作組採無底稿創作，只提供創作元素，讓選手理解水土保持推廣社區生態保育與治理工法，讓他們自行發揮想像與創作，選手年紀最大參賽者為101歲阿嬤，最小為3歲幼童，6千多件彩繪作品多采多姿，讓評審稱讚創意豐富，充滿想像力。

這次徵選作品來自全國各地，連基宜花東高屏都有不少民眾投稿，作品件數高達6793件。水保局南投分局邀請美學、藝術家等專業評審，評選出100件入圍作品，7月1日公告於「農村小童」FB粉絲團，7月5日至15日開放網路票選，得獎名單在7月20日公布。

評審認為，這次繪畫賽不少作者是90歲至101歲的高齡畫家，他們作品構圖內容豐富、筆觸細膩，老人家純樸天真，作品內容豐富多變，讓評審相當意外。參賽者中還有有一名亞斯伯格症小朋友，構圖風格極其豐富；埔里鎮101歲黃阿嬤是最高齡選手，她說，畫圖要用心發想、用手創作，對她身心有很大的助益，她會持續創作，鼓勵更多長者提起畫筆，大膽創作。水保局南投分局歡迎社會大眾、老師、學生、家長號召親朋好友，一起為大小選手加油打氣。

「滴滴噠噠的防災異想水保」繪畫賽共有6793件作品參賽，年紀最大的是百歲人瑞，展現豐富的彩繪創作。圖／水保局南投分局提供
「滴滴噠噠的防災異想水保」繪畫賽共有6793件作品參賽，年紀最大的是百歲人瑞，展現豐富的彩繪創作。圖／水保局南投分局提供

南投 阿嬤 水保局

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