未奪旗卻晉級 鹿港龍舟賽公平性惹議

2023彰化鹿港慶端陽─國際龍舟錦標賽賽程結束，成績出爐。不過，有參賽隊伍未完成奪旗卻獲得晉級，比賽的公正、公平性遭到質疑。龍舟賽大會昨表示，國際龍舟錦標賽採電子計時，只要有奪標動作，即會觸動電子計時器，時間立即停止，為比賽完成成績，並調閱終點攝影了解，均屬奪標成功。

有參賽隊伍向仲裁委員會提出質疑指出，在6月23日的第63場次中，台76西橋龍隊未完成奪旗，卻獲晉級。依據大會回應，奪標標準竟然是電子儀器是否接觸基座，而不是旗幟是否離開基座，這完全背離了傳統龍舟競賽的原則，奪旗的概念在此被淡化。

抗議隊伍指出，純粹以技術性動作作為評判標準，而且若不需要奪旗就算完成，為何主辦單位沒有公開宣布這一改變？呼籲主辦單位重新審視此一爭議，確保比賽的公平性和透明度

國際龍舟錦標賽大會表示，關於台76西橋龍隊奪標判定爭議案，經提交賽會仲裁委員會裁判，表示國際龍舟錦標賽採電子計時，只要有奪標動作，即會觸動電子計時器，時間立即停止，為比賽完成成績。另仲裁委員會並調閱終點攝影了解，均屬奪標成功。

彰化國際龍舟錦標賽共有98支隊伍報名，各組冠軍隊伍如下：國女組大同國中女子組、國男組社頭國中。機關甲組：彰化縣消防局。機關乙組：彰化縣福興鄉公所。勞資組：中龍鋼鐵。國際組：彰化離岸風電。社會男子組：FCOB以。社會混合組：今晚開派對。