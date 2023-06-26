聽新聞
test
0:00 / 0:00

未奪旗卻晉級 鹿港龍舟賽公平性惹議

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
今年鹿港國際龍舟賽發生參賽隊伍未奪旗仍獲晉級爭議，主辦單位表示，比賽是採電子計時，只要有奪標動作，就算比賽完成。圖為示意圖，非比賽爭議隊伍。圖／彰化縣政府提供
今年鹿港國際龍舟賽發生參賽隊伍未奪旗仍獲晉級爭議，主辦單位表示，比賽是採電子計時，只要有奪標動作，就算比賽完成。圖為示意圖，非比賽爭議隊伍。圖／彰化縣政府提供

2023彰化鹿港慶端陽─國際龍舟錦標賽賽程結束，成績出爐。不過，有參賽隊伍未完成奪旗卻獲得晉級，比賽的公正、公平性遭到質疑。龍舟賽大會昨表示，國際龍舟錦標賽採電子計時，只要有奪標動作，即會觸動電子計時器，時間立即停止，為比賽完成成績，並調閱終點攝影了解，均屬奪標成功。

有參賽隊伍向仲裁委員會提出質疑指出，在6月23日的第63場次中，台76西橋龍隊未完成奪旗，卻獲晉級。依據大會回應，奪標標準竟然是電子儀器是否接觸基座，而不是旗幟是否離開基座，這完全背離了傳統龍舟競賽的原則，奪旗的概念在此被淡化。

抗議隊伍指出，純粹以技術性動作作為評判標準，而且若不需要奪旗就算完成，為何主辦單位沒有公開宣布這一改變？呼籲主辦單位重新審視此一爭議，確保比賽的公平性和透明度

國際龍舟錦標賽大會表示，關於台76西橋龍隊奪標判定爭議案，經提交賽會仲裁委員會裁判，表示國際龍舟錦標賽採電子計時，只要有奪標動作，即會觸動電子計時器，時間立即停止，為比賽完成成績。另仲裁委員會並調閱終點攝影了解，均屬奪標成功。

彰化國際龍舟錦標賽共有98支隊伍報名，各組冠軍隊伍如下：國女組大同國中女子組、國男組社頭國中。機關甲組：彰化縣消防局。機關乙組：彰化縣福興鄉公所。勞資組：中龍鋼鐵。國際組：彰化離岸風電。社會男子組：FCOB以。社會混合組：今晚開派對。

龍舟賽 鹿港

延伸閱讀

侯友宜與地方座談 批中央讓彰化二林精密園區又拖三年

未奪標卻能晉級 鹿港國際龍舟錦標賽公平性遭質疑

侯友宜彰化座談 謝典林：支持黨參選人但先顧自己

鐵道迷看過來 台鐵新購R200柴電車 7月10日彰化扇形車庫見面會

相關新聞

台中充電車格亂象 車主用延長線「偷」電

台中市交通局宣布，今年7月1日起，台中市路外收費停車場充電車格納入收費，第一個小時20元，第2小時起，每小時40元，提高...

台中iBike退場 民眾憂YouBike不夠騎

台中市公共自行車現有iBike1.0和YouBike2.0兩套系統，新舊系統混雜，台中市交通局宣布6月28日起1.0系統...

未奪旗卻晉級 鹿港龍舟賽公平性惹議

2023彰化鹿港慶端陽─國際龍舟錦標賽賽程結束，成績出爐。不過，有參賽隊伍未完成奪旗卻獲得晉級，比賽的公正、公平性遭到質...

路面平坦儀使用率低挨批 中市府：將調整

台中道路「燙平專案」每年經費4億起跳，市議員陳俞融指出，她騎單車測試北區的道路「好像蹦蹦車」，才發現市府8年前採購「路面...

南投老人假牙補助 今年增至5000萬元

為促進長輩咀嚼功能增進健康，南投縣政府2017年起，實施老人裝置假牙補助，每人最高補助4萬元，今年一般戶補助更增編200...

日月潭「打虎」端午出擊 一舉捕獲12尾都大塊頭

日月潭遭魚虎入侵，每年7月前後進入繁殖期，而因端午連假高溫炎熱，且潭區逼近滿水位，成體魚虎更加活躍，防治人員加強「獵虎」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦