快訊

涉性騷辭駐泰代表 莊碩漢聲明：盼調查過程能充分陳述

竄火畫面曝！樹林公寓爆炸1命危2傷 男子雙手炸斷4指

工人高溫下屋頂裝太陽能板「中暑不治」 雇主賠265萬遭判2月

未奪標卻能晉級 鹿港國際龍舟錦標賽公平性遭質疑

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
2023彰化鹿港慶端陽─國際龍舟錦標賽，在6月23日的第63場次中，台76西橋龍隊未完成奪旗，卻獲晉級，遭到其他隊伍質疑。圖／民眾提供
2023彰化鹿港慶端陽─國際龍舟錦標賽，在6月23日的第63場次中，台76西橋龍隊未完成奪旗，卻獲晉級，遭到其他隊伍質疑。圖／民眾提供

2023彰化鹿港慶端陽─國際龍舟錦標賽賽程結束，成績出爐。不過，因參賽隊伍未完成奪旗卻獲得晉級，遭質疑比賽的公正、公平性。龍舟賽大會今表示，國際龍舟錦標賽採電子計時，只要有奪標動作，即會觸動電子計時器，時間立即停止，為比賽完成成績，並調閱終點攝影了解，均屬奪標成功。

2023彰化國際龍舟錦標賽共有98支隊伍報名，經過3天激戰昨天結束，各組獲得冠軍隊伍有：國女組大同國中女子組、國男組社頭國中。機關甲組：彰化縣消防局。機關乙組：彰化縣福興鄉公所。勞資組：中龍鋼鐵。國際組：彰化離岸風電。社會男子組：FCOB以。社會混合組：今晚開派對。

不過，比賽期間，卻有參賽隊伍向仲裁委員會提出質疑，指在6月23日的第63場次中，台76西橋龍隊未完成奪旗，卻獲晉級，反觀福KAWA在6月22日的第10場次中也有相似情況，但卻被判失敗。這樣的不一致處理，令人懷疑主辦單位的公平性。

向仲裁委員會提出質疑的隊伍指出，依據大會聲稱的奪標標準竟然是電子儀器是否接觸基座，而不是旗幟是否離開基座，這完全背離了傳統龍舟競賽的原則，奪旗的概念在此被淡化，純粹以技術性動作作為評判標準，而且若不需要奪旗就算完成，為何主辦單位沒有公開宣布這一改變？呼籲主辦單位重新審視此一爭議，確保比賽的公平性和透明度

國際龍舟錦標賽大會表示，關於台76西橋龍隊奪標判定爭議案，經民眾現場反映後，依照賽會競賽規程比賽規則在賽畢30分鐘內向大會提出爭議，經提交賽會仲裁委員會裁判，表示國際龍舟錦標賽採電子計時，只要有奪標動作，即會觸動電子計時器，時間立即停止，為比賽完成成績。另仲裁委員會並調閱終點攝影了解，均屬奪標成功。

縣長王惠美表示，雖然龍舟賽結束，小鎮光影藝術節持續點亮到7月底等等，歡迎大家利用假期到鹿港走走看看，端午假期後，7月15至16日即將上場的是「王功漁火節」，「王功漁火」是彰化八大美景之一，歡迎大家來芳苑王功拜媽祖、聽好歌、看煙火、吃美食。

彰化縣消防局獲得2023彰化鹿港慶端陽─國際龍舟錦標賽機關甲組冠軍，獲縣長王惠美頒獎。圖／彰化縣政府提供　　
彰化縣消防局獲得2023彰化鹿港慶端陽─國際龍舟錦標賽機關甲組冠軍，獲縣長王惠美頒獎。圖／彰化縣政府提供　　

龍舟賽

延伸閱讀

桃園龍舟賽龍王由大溪區隊拿下 龍潭凌雲里獲神農旗

台北羽賽／男雙四強中華內戰 楊博涵 盧敬堯晉級冠軍戰

暌違三年再參賽 海軍官校包辦高雄龍舟冠亞軍

台北羽賽／女單四強 戴資穎輕取泰國選手崔基翁晉級

相關新聞

冰釋？侯友宜到彰化縣議會座談 議長謝典林一家3代相迎

鴻海創辦人郭台銘宣布角逐國民黨總統提名時，彰化縣議會議長謝典林全力相挺，如今，國民黨提名新北市長侯友宜參選後，謝典林今天...

未奪標卻能晉級 鹿港國際龍舟錦標賽公平性遭質疑

2023彰化鹿港慶端陽─國際龍舟錦標賽賽程結束，成績出爐。不過，因參賽隊伍未完成奪旗卻獲得晉級，遭質疑比賽的公正、公平性...

南投埔里雜木林成獨角仙天堂 居民驚喜籲民眾別亂抓

時序入夏，正值獨角仙繁殖高峰期，南投埔里水頭里一處雜木林，近期樹上爬滿「鐵甲武士」獨角仙，且為傳宗接代上演求偶、打鬥或交...

台中市議員質疑路並不平坦 市府：未來每條燙平路皆量測

台中市議員陳俞融今指出，路面平坦與否，可以用科學化數據呈現，市府建設局2015年購置一台電腦式路面平坦儀，用來抽測已完工...

有國際標準路面平坦儀不用 議員質疑台中道路真燙平？

台中道路「燙平專案」每年經費4億起跳，市議員陳俞融指出，她騎單車測試北區的道路「好像蹦蹦車」，才發現市府8年前採購「路面...

台中逾萬人搶當早鳥 明道中學：買月票取消校車全額退

公共運輸定期票7月1日將上路，台中市政府推出早鳥優惠月票掀起熱潮，交通局長葉昭甫說，開賣後10天突破萬人購買。購買早鳥方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦