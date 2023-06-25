台中將足球列國家重點發展 74號沿線6座足球場成形
台中市將足球運動列為重點發展項目，近年積極興建專用足球場。目前在74號快速道路沿線，已有5座11人制足球場，另西屯足球場預定年底啟用，端午連假工程不停歇。
市府積極推動足球專用場地，在重要幹道74號快速道路沿線到今年底可達6座11人制足球場，並可調撥出10座8人制與22座5人制足球場，除平日訓練及賽事使用，也可扎根培養運動人口。
市府沿74號快速道路鄰近市區且交通方便，包括西屯2座8人制足球場去年啟用，另1座11人制球場預定年底可啟用，11人制足球場總經費達6500萬元，是人工草皮標準競賽場，設有夜間照明、廁所、淋浴間、休息室及停車場等空間，目前已進入人工草皮施作階段，力拚年底完工。
在南屯有全國首座「國際足球運動休閒園區」今年4月動工；太原球場翻新草皮、照明設備；大里8人制足球場。
西屯11人制足球競賽場端午連假期間工程不停歇，市府運動局長李昱叡連續兩天到現場關心草皮鋪設情形，對施工團隊表達感謝。
運動局長李昱叡說，台中市府看好除了棒球與籃球，足球會是另一個受到關注的運動。兒童運動是市長盧秀燕重要政策，「一顆球就可以有10幾個小朋友一起玩」，社區場地入門的門檻不高，但運動量可達到非常好的效果，而且團隊活動可鼓勵小朋友多交流，從2019年開始，台中市兒童足球隊伍成長快速。
李昱叡說，小朋友踢足球賽，幾乎全家出動觀賽，很適合家庭親子聚會，一舉多得。去年世足賽冠軍之夜，台灣地區熱鬧非凡到凌晨2點半，可以看出年輕世代的風靡程度。
運動局說明，台中市連續兩屆全運會台中男足完成二連霸；台中藍鯨女足勇奪聯賽冠軍；國高中全國聯賽、室內五人制錦標賽均獲冠、亞軍的佳績；「台中旅人」也在五人制足球持續出賽，多項優秀的成績展現台中足球的實力。
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