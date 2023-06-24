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國家漫畫博物館落腳台中 5打卡熱點開箱

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
國漫館基地「台中刑務所官舍群」有「樹屋」等熱門打卡景點，此為日治昭和時期的木造官舍，建物與榕樹氣根結合，成為獨特景觀。記者余采瀅／攝影
國漫館基地「台中刑務所官舍群」有「樹屋」等熱門打卡景點，此為日治昭和時期的木造官舍，建物與榕樹氣根結合，成為獨特景觀。記者余采瀅／攝影

國家漫畫博物館拍板落腳台中刑務所官舍群，台中市長盧秀燕昨與台中吉祥物「石虎家族」，開箱國漫館典獄長官舍、浴場等5大打卡熱點。台中市文化局表示，國漫館由文化部籌備，市府全力配合，目前正點交建築群，預計10月前點交完成，今年底前會策展開放。

盧秀燕表示，刑務所官舍群東側、北側面積達2公頃，中央拍板國漫館落腳此處，跳脫單點建築物，由19棟日式建築結合新建博物館，打造創作、演出、典藏、研究、展示的國家級園區。

盧秀燕說，刑務所官舍群位於綠空鐵道軸線西端，靠近台中火車站，交通便利，周邊文化、觀光景點豐富，東側已修復完成，但尚未對外開放，可向台中市文化局申請導覽，市府正點交基地給文化部，預計年底前可籌設完成。

台中吉祥物「石虎家族與歐米馬」昨與盧秀燕穿梭刑務所官舍群，逐一開箱典獄長官舍、九重葛花屋、浴場、樹屋等景點。

文化局表示，典獄長官舍是和洋併置風格，擁有獨立庭院、浴室、客廳、傭人房，庭院保留結實纍纍果樹；九重葛花屋門口有棵80年老欉九重葛，花季時唯美浪漫；還有日式浴場、樹屋、演武場等IG打卡景點。

台中市新聞局表示，台中是動漫之都，下半年有一系列動漫活動，6月底啟動台中29區巡迴的2023電影放映季，7月漫畫工作坊、8月國際動漫博覽會、10月台中國際動畫影展、年底還有與日本國際交流基金會合作的「北齋漫畫展」壓軸登場，匯聚台中動漫能量。

盧秀燕 日式建築 漫畫

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