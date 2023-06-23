人間國寶施鎮洋當年遇到這位貴人 啟迪文化思維

彰化縣鹿港鎮「人間國寶」木雕大師施鎮洋今年參展鹿港魯班公宴，他也提及42年前參加鹿港民俗才藝活動擺攤時，當時的副總統謝東閔停下來觀賞他的作品很久，又特別建議他，可以把大作品改為小尺寸作品，讓創作走入家戶，更要把自己的好技藝傳習下去，他一直記在心中，並付諸實踐。

鹿港鎮魯班公宴在亞太渡假村展出到6月25日，民眾不僅可以看到大師級的木雕、錫雕、編織、陶藝、燈籠等各種作品，也可能和穿梭在會場的國寶大師不期而遇，可以趁機請益交流。

77歲木雕大師施鎮洋今年也有一對袖珍祥獅在魯班公宴展示，十幾歲就跟著父親大木匠師施坤玉習藝，25歲即參與大甲鎮瀾宮媽祖婆神龕與後壁五面龍形大浮雕製作，他說，那時龍型浮雕運用貼金泊都是創舉，也曾參與古蹟彰化元清觀、鹿港城隍廟整修工作。

施鎮洋說，民國71年他參加民俗才藝活動，在龍山寺參展擺攤，副總統謝東閔來參觀時，對他的作品很感興趣，特別提醒他，他的技藝好，有機會一定要做傳習，而且也可以改做小作品，把這麼好的作品帶到各個家庭去紮根，啟迪他對文化的思維，從此投注更多心力在藝術創作。

「遇到貴人是他的福氣，貴人的啟發，他一直放在心上」施鎮洋說，當時的謝副總統可能是想給他這個年輕人一些觀念，他很感恩，當年如果不是貴人提醒，可能今天的他「也不是這樣」，也不見得有這樣的成績。

施鎮洋說，早期老一輩木雕師是不傳外的，他的父親原本也不傳徒弟，但因受他影響，開始打破傳統觀念，他們父子都曾在大學進行傳習教學，他自己曾在台南藝術大學古物維護研究所、雲科大、逢甲大學等開課傳藝。

46歲就拿下教育部民族藝術薪傳獎，施鎮洋笑說，當時有人覺得他太年輕就拿薪傳獎，但他們沒看到他背後的努力投入，年輕時幾乎是一早起來就做到半夜12點，做到整條街暗燈，只剩他家還亮著燈，妻子來提醒他該休息了。

施鎮洋說，因從小看父親就是木作團隊的設計師、領頭人，他深知要讓底下的師傅服氣，十八般武藝都要精通，所以不論是陰刻、浮雕、透雕、圓體雕、橫頭雕、圓柱體雕等木雕技法，人物、水族、花鳥、走獸、博古、幾何等圖案，都能運用自如，也希望把這些技藝紮實的傳承下去，並透過辦魯班公宴等交流，讓傳統技藝不會沒落。