影／鹿港國際龍舟賽登場嗨翻天 連假三天小鎮活動多彩多姿

彰化縣「鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽」是台灣「觀光年曆」中最具特色的慶典活動之一，今天傍晚在福鹿溪開幕登場，今年共有98支國內外隊伍參賽，展開一連3天賽事，彰化縣長王惠美也邀請大家到鹿港看龍舟賽、逛老街、吃美食，過最傳統的端午連假。

鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽今天傍晚由王惠美主持開幕典禮，台中市副市長王育敏、南投縣副縣長王瑞德也率隊參與龍舟開幕賽，王惠美親自擔任縣府團隊龍舟鼓手，展現氣勢，在大家加油聲中參賽，王惠美說，划龍舟主要目的是交誼為主，讓大家體驗划龍舟的趣味性。

王惠美說，今年龍舟賽98支隊伍中包含6支國際組隊伍，共約2500名選手參賽加，受到疫情影響，睽違三年的夜間龍舟賽重磅回歸，「鹿港慶端陽」名列交通部觀光局全國十二大節慶之一，已舉辦四十多年，造就出「鹿港慶端陽」這個品牌。

縣府也邀請諾魯共和國、新加坡、菲律賓等國家大使、代表來參加，彰化縣議會議員們、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈、員林市長游振雄等各鄉鎮市長及村里長等也都帶隊參加，一起行銷在地觀光。

王惠美說，除了來看龍舟賽，鹿港本身就是個開放式博物館，除了各廟宇有辦端午活動，公會堂前有鹿港特有美食「煎堆」，還有「鹿港小鎮光影藝術節」到7月底，在舊鹿港溪、公會堂、桂花巷藝術村、老街、中山路等地都有布燈，鹿港亞太渡假村則有「魯班公宴」，匯集全國11位人間國寶等，來自12個縣市傳統工藝師，共108位工藝師作品展出；並有「鹿港溪河岸綠地音樂會」、「鹿港人文小旅行」；彰濱工業區的多家觀光工廠也值得一遊。

彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚議員表示，龍舟賽從今天起到24日一連三天，6月24進行決賽，每天下午2點40分到晚上8點30分舉行，若無法到現場觀賽，也可收看民視新聞網現場直播，或上鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽臉書觀看現場直播。