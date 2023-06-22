盼加速「台74大肚延伸」進展 中市府：先期規畫7月發包

台中大肚和美大橋去年10月開工，串聯中、彰生活圈，但市議員張家銨說，未來完工後，大量車流湧入大肚、龍井沙田路，衝擊地方交通，「生活圈4號線大肚延伸段」勢在必行，環評也早於2020年通過，呼籲市府加速計畫進展。

建設局表示，延伸大肚段全長15.34公里，總經費274億餘元，市府已追加1200萬元預算，7月初將先發包先期規畫案，同步爭取中央核定，由內政部營建署主政辦理。

和美大橋自大肚文昌路，橫跨烏溪至彰化和美鎮，總經費約32億餘元，由中市府、彰縣府共同出資、中央補助興建，總長約1690公尺，為近年規模最大橋梁工程，完工後往來兩地僅需2分鐘，串聯台中海線、北彰化生活圈，去年10月開工，預計2026年7月完工。

張家銨說，大肚、龍井地區僅有沙田路為主要幹道，未來和美大橋完工，往來台中、彰化將更加方便，預期會有大量車流湧入，恐衝擊地方交通，生活圈四號線延伸大肚段勢在必行。

張家銨提到，生活圈四號線延伸大肚段已橫跨數任市長，2020年完成環評，至今無進展，中央現也將生活圈概念作建設主力，呼籲市府盡速推動計畫，勿拖延地方發展與地方民眾用路安全。

建設局說明，此案全長15.34公里，寬度25至50公尺，概估開闢所需工程總經費約274億7600萬元，今年已通過追加預算1200萬，將辦理先期規畫檢討(含都市計畫變更)，並同步爭取內政部納入「生活圈道路交通系統建設計畫」。