盼加速「台74大肚延伸」進展 中市府：先期規畫7月發包
台中大肚和美大橋去年10月開工，串聯中、彰生活圈，但市議員張家銨說，未來完工後，大量車流湧入大肚、龍井沙田路，衝擊地方交通，「生活圈4號線大肚延伸段」勢在必行，環評也早於2020年通過，呼籲市府加速計畫進展。
建設局表示，延伸大肚段全長15.34公里，總經費274億餘元，市府已追加1200萬元預算，7月初將先發包先期規畫案，同步爭取中央核定，由內政部營建署主政辦理。
和美大橋自大肚文昌路，橫跨烏溪至彰化和美鎮，總經費約32億餘元，由中市府、彰縣府共同出資、中央補助興建，總長約1690公尺，為近年規模最大橋梁工程，完工後往來兩地僅需2分鐘，串聯台中海線、北彰化生活圈，去年10月開工，預計2026年7月完工。
張家銨說，大肚、龍井地區僅有沙田路為主要幹道，未來和美大橋完工，往來台中、彰化將更加方便，預期會有大量車流湧入，恐衝擊地方交通，生活圈四號線延伸大肚段勢在必行。
張家銨提到，生活圈四號線延伸大肚段已橫跨數任市長，2020年完成環評，至今無進展，中央現也將生活圈概念作建設主力，呼籲市府盡速推動計畫，勿拖延地方發展與地方民眾用路安全。
建設局說明，此案全長15.34公里，寬度25至50公尺，概估開闢所需工程總經費約274億7600萬元，今年已通過追加預算1200萬，將辦理先期規畫檢討(含都市計畫變更)，並同步爭取內政部納入「生活圈道路交通系統建設計畫」。
「台中生活圈4號線大肚段」，東起高鐵台中站特定區、環河路五段，沿烏溪堤內往西北方延伸，越過台1線大度橋、縱貫鐵路、國道1號後，沿線與中59、中61及中62形成平面路口，穿過中彰大橋，與台61線西濱快速公路側車道銜接，全長約15.34公里，將分擔省道台1線交通量。
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