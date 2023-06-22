端午連假首日清境農場湧2千遊客 南投景點未現塞車

今天是端午連假第1天，南投日月潭、合歡山及清境農場等風景區交通狀況大致良好，合歡山武嶺停車場一度客滿，清境農場中午後遊客人數也增加到2000人，不過未出現塞車情形。

南投清境農場人員接受媒體聯訪時說，上山前往清境農場遊玩的遊客人數從中午後明顯增加，人數約達2000人，預料明天遊客數可能再增加；而農場也在連假期間安排馬術特技表演，不過因農場遮蔽物少，夏天太陽比較大，呼籲民眾攜帶太陽眼鏡等防曬物品，多喝水以免中暑。

南投縣警察局交通警察隊則指出，為因應端午連假增加的人潮車潮，日月潭、合歡山、清境農場等風景區都加派員警指揮交通，合歡山武嶺停車場一度客滿，日月潭環潭道路也湧現車潮，不過交通狀況大致良好。

警方指出，溪頭151縣道、台3線名間交流道到市區、台14甲線愛蘭交流道往埔里方向、合歡山台14甲線及日月潭周邊道路等都是易塞車路段，交警在風景區停車場達8成滿時會實施預警，提早告知民眾，呼籲駕駛人配合員警及義交指揮，維持交通順暢。