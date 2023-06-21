敬老愛心卡7月1日起搭台鐵 盧秀燕：中彰投苗「免費」

台中市長盧秀燕今天宣布，持有「敬老愛心卡」的市民7月1日起可以搭乘台鐵，單趟次在市價60元內，在儲值1000元以內不限趟次搭乘。盧秀燕強調起點或終點，須有一站在台中。

市長盧秀燕指出，台中市持敬老愛心卡的民市，等了10幾年，終於等到可以搭乘台鐵。台中市是第一波10縣市之一，台鐵列為優先更換設施，不過相關經費還是由市政府支出。

盧秀燕表示，敬老愛心卡搭台鐵的注意事項，一，從7月1日開始；二，起訖點必須有一站在台中；三，不管到那裡，單趟補助30元（因敬老愛心卡打五折，市價約60元），在中彰投苗地區移動可說完全免費。四，敬老愛心卡每月儲值1000元，當月用完為止。五，敬老愛心卡不可以借他人使用。

交通局長葉昭甫說，敬老愛心卡不能畫位對號入座，就像一般區間車，直接買票上車。