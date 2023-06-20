彰化永靖公墓設太陽能光電板 鄉民舉白布條控黑箱
彰化永靖鄉公所出租第六公墓設置太陽能光電發電系統引發不滿，近百名永靖鄉民今天舉白布條指鄉公所黑箱作業，憂這片土地未來將成為荒地；鄉長魏碩衛則說，會針對訴求處置。
彰化永靖鄉公所和廠商簽約，準備在永靖鄉第六公墓設置太陽能光電板，引發公墓周邊福興、崙美及四芳等4個村村民不滿，表達反對立場。
彰化福興社區發展協會理事長凃柏任中午率領近百名永靖鄉民，手持白布條前往鄉公所抗議，指公所黑箱作業及官商勾結。
參與抗議的民眾指出，施工廠商從未舉辦說明會，直到上月要興建百姓公廟時，才得知公墓已出租，要求鄉公所終止合約，把公墓改為老人與小孩都能使用的綠地公園。
凃柏任說，設置太陽光電發電系統的面積約有4公頃，他們擔心光電板遮住陽光，會使土地失去地力，鄉公所和業者簽約20年，這片土地20年後將成為荒地。
魏碩衛則表示，鄉公所3年前和業者簽約時，他還是鄉民代表，現在他擔任鄉長，一定查明此事，並在合法範圍內給村民交代。
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