記得儲水！南投竹山6/28停水36小時、影響1.4萬戶

台灣自來水公司第四區管理處今天表示，竹山營運所配合台3線排水改善管線遷移工程，預定6月28日(周三)上午9時起至6月29日(周四)下午9時將停水36小時，預計影響南投縣竹山鎮1萬4542戶停水、1636戶水壓降低，請民眾事先儲水備用。

台水公司說明，這次停水為配合交通部公路總局第二區養護工程處南投工務段辦理「竹山所配合台3線226k至227k排水改善管線遷移工程」，將進行管徑1350公釐送水幹管新舊管線停水改接施工，施工範圍鄰近區域停水

台水公司說明，這次停水區域為竹山鎮消防訓練中心、中和里、中崎里、德興里、竹圍里、竹山里、中山里、中正里、桂林里、雲林里、硘磘里、延和里、延祥里、延正里、鯉魚里(鯉魚國小以北)、福興里、下坪里； 降壓區為竹山鎮延山里、延平里、山崇里。

台水公司提醒，台水提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸汙染，待恢復供水後，民眾應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水，相關停復水資訊也可上自來水公司網站查詢。