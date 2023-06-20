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南投竹山鎮下周三9時起停水36時 籲民眾事先儲水備用

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
配合公路總局南投工務段進行台3線排水改善管線遷移工程，竹山鎮下周三9時起停水36時 籲民眾事先儲水備用。本報資料照片
配合公路總局南投工務段進行台3線排水改善管線遷移工程，竹山鎮下周三9時起停水36時 籲民眾事先儲水備用。本報資料照片

為配合公路總局南投工務段進行「竹山所配合台3線226至227公里排水改善管線遷移工程」，台灣自來水公司竹山營運所上午表示，將進行管徑1350公釐送水幹管新舊管線停水改接施工，將於6月28日上午9時起至6月29日下午9時止，於施工範圍鄰近區域停水36小時，請影響民眾提前儲水備用。

台水公司表示，估計本次停水區域用戶數計1萬4542戶、水壓降低戶數1636戶，除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會較延遲。停水期間造成用水不便，敬請見諒。

停水區域影響範圍計列如下：竹山鎮消防訓練中心、中和里、中崎里、德興里、竹圍里、竹山里、中山里、中正里、桂林里、雲林里、硘磘里、延和里、延祥里、延正里、鯉魚里(鯉魚國小以北)、福興里、下坪里。降壓區域則有延山里、延平里、山崇里；停水期間，台水提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源。

此外，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，民眾應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水，同時設置7處臨時供水站，相關停復水資訊也可上自來水公司網站查詢。https://wateroffmap.water.gov.tw/map，或洽免付費服務專線：1910，竹山營運所：049-2642074。

配合公路總局南投工務段進行台3線排水改善管線遷移工程，竹山鎮下周三9時起停水36時 籲民眾事先儲水備用。記者黑中亮／翻攝
配合公路總局南投工務段進行台3線排水改善管線遷移工程，竹山鎮下周三9時起停水36時 籲民眾事先儲水備用。記者黑中亮／翻攝

停水 台水

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