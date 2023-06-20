入夏高山景區吸客 奧萬大加強聯外橋梁安全檢測

南投仁愛鄉奧萬大是熱門景點，隨暑假及汛期逼近，南投林管處加強奧萬大聯外道路沿線3座橋梁安全檢測，同步安裝攝影機、傾斜變位及震動等雲端監測系統，以即時了解橋梁變位情形，必要時得封橋或預警性公告，提醒民眾注意確保安全。

南投林管處指出，奧萬大國家森林遊樂區位居中高海拔，山林生態資源豐沛，每年春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，還能享受森林浴，呼吸芬多精，入夏尤為涼爽，成民眾踏青的熱門選擇，但也因位居高山地區易受到劇烈氣候、土石等災害影響。

其中，投83線是奧萬大遊樂區唯一聯外道路，而該路線以霧社起點，終點為奧萬大森林遊樂區，全長約9.16公里，途經0.3K濁水溪橋、1.5K萬大溪橋及7.6K石灰坑橋等3座橋梁，隨暑假及汛期逼近，為確保橋梁安全，委託專業單位檢測。

南投林管處表示，每年都會委託專業橋梁檢測單位，針對奧萬大聯外道路沿線橋梁定期檢測，也會視颱風、豪雨、土石流、地震、火災等重大災害發生辦理特別檢測，確認橋梁功能是否需維修或補強，確保橋梁安全無虞。

不過，今年除了橋梁檢測，更在橋梁上安裝攝影機、光學監測、傾斜變位量測、震動量測等雲端監測系統，可隨時於監測網頁上掌握橋梁是否有不正常變位或其他異常事故，如發現異常，可立即封橋或預警性公告，以提醒民眾注意確保安全。

南投林管處表示，今年該處也排定前往「台灣首座深水域的6跨連續脊背橋」金門跨海大橋，透過參訪交流後，了解該橋梁結構型式、設置地點及地質條件等特殊性，進而提升處內工程人員及橋梁檢測團隊的專業能力。