梧棲漁港小船泊區工程動土

行政院長陳建仁昨天到台中，參加梧棲漁港小船泊區及浮動碼頭工程動土典禮。農委會表示，梧棲漁港是中部最具規模的漁港，將投入5.46億元預算，完工後可提升小船停泊數與航行安全。

陳建仁說，梧棲漁港是全國最大漁獲直銷中心。交通部觀光局統計，去年遊憩人數130萬人，入選十大魅力漁港。中央打造梧棲港成中部休閒遊憩中心，農委會整建漁獲直銷中心銷售區、餐飲區與環境改善；疫後重建計畫中，4.6億元梧棲漁市場工程已開工，還有4.6億元蓋冷鏈設施，小船泊區及浮動碼頭西泊區工程動土後，還有東泊區工程要推動。

農委會表示，梧棲漁港小船受到高低潮差大的影響，易碰撞損壞，規畫把小船停泊區調整到港區西南側，預計2025年完工，可容納106艘小船停泊，後續2期東泊區浮動碼頭工程預算4.2億元，可停泊93艘小船，提高梧棲漁港內小船停泊數。