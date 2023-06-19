台酒10年來最大投資案 斥資13.6億改造南投酒廠

南投酒廠近年以OMAR單一麥芽威士忌系列揚名國際，為擴大酒品產能，走向觀光化，台灣菸酒公司斥資13.6億元擴建廠房，並打造城堡威士忌觀光酒廠，2021年正式開工，今天上梁，並宣布明年可望完工，促進南投觀光動能及旅遊發展。

南投酒廠占地17公頃，過去主力生產葡萄酒，是台灣菸酒公司唯一的「水果專業酒廠」，後因921地震受重創，營運大受影響，15年前轉型為威士忌蒸餾工廠，以OMAR單一麥芽威士忌系列橫掃國內外烈酒競賽，為因應市場需求規畫擴廠。

台灣菸酒公司董事長丁彥哲說，台酒斥資13.6億元將南投酒廠打造城堡威士忌觀光酒廠，是該公司10年來最大單一投資案，但2019年底動土後，發現基地下方，有不少921地震受當時殘存的廠房或建物等廢棄物，前期開挖作業受阻。

經大規模清除舊有廢棄物後，又碰上疫情攪局，因建築原物料上漲、台商回流缺工、缺料等，重新評估施工方案，過程一波三折，總算於2021年元月正式開工，最主要的「威士忌生產工廠、儲酒庫及再生工場」今上梁，並宣布明年元月完工。

南投酒廠表示，新建廠區的外觀設計為古典式城堡建築，但內部配置為最新穎先進的製酒設備，也將營造入口觀光意象、遊客中心等，不僅是酒廠，也結合文創、商業、微型博物館及公園綠地等，符合民眾遊憩需求，威士忌產能也將擴增2倍。