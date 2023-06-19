梧棲漁港小船泊區及浮動碼頭工程動土 提升小船停泊數與航行安全

為達韌性漁港目標，行政院與農委會持續投入預算建設漁港，其中梧棲漁港為台灣中部地區最具規模漁港及漁業基地，行政院長陳建仁今天參加「梧漁港小船泊區及浮動碼頭興建工程」動土典禮，共投入5.46億元經費，完工後將提升漁港內小船停泊數與航行安全。

行政院長陳建仁表示，梧棲漁港是台灣中部最具規劃漁港，每年冬至前後捕烏魚的漁船多，最高可停300多船漁船，梧棲漁港也是全國最大漁獲直銷中心，觀光局統計，去年到此遊憩人數達130萬人，農委會漁業署舉辦十大魅力漁港，梧棲漁港也獲饕客天堂首選。

他說為打造梧棲港成中部休閒遊憩中心，農委會陸續整建漁獲直銷中心銷售區，餐飲區整建和周遭環境改善，疫後重建計畫中，668億元將做全國漁農業發展，梧棲漁市場工程二周前已開工，今天是小船泊區及浮動碼頭西泊區工程動土，未來還有東泊區工程。

漁業署表示，梧棲漁港是台灣中部地區最具規模漁港及漁業基地，漁民約4173人，設籍船數273艘，民國110年漁獲量2085公噸，產值約4.2億元，近年來也成為台中都會區居民假日從事休閒活動、品嚐海鮮及外縣市遊客旅遊行程中的熱門景點。

農委會從106年到111年已投入294億元建設梧棲漁港、健全漁港設施。行政院前院長蘇貞昌更指示再加碼10億元改善美化梧棲漁港，相關工程今年已陸續開工。為求達到魚獲不落地，投入2.91億元辦理魚市場興建，為建置冷鏈體系，投入4.6 億元建設製冰與冷凍廠。為完善船隻航行動線及停放，另投入5.46億元理「梧棲漁港小船泊區及浮動碼頭興建工程」，今天舉行動土典禮。

梧棲漁港目前傳統漁業船隻的船型分布較廣，小船較易受到當地高低潮差大的影響，為改善小船停放方式，及大、小船航行動線可能發生碰撞損壞之風險，將原小船停泊區調整移動至港區西南側，投入逾5.46 億元辦理梧棲漁港小船泊區及浮動碼頭興建工程。

工程預計於114年9月底完工，現有小船浮動採先建後拆的方式，調整區位至港區西南側，以容納106艘小船停泊，未來第二期東泊區浮動碼頭工程將投入4.2億元規劃提供93艘小停泊，以利梧棲漁港內小船停泊及航行安全。