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端午節取午時水 大甲鐵砧山劍井限量500瓶

中央社／ 台中19日電
端午節將至，台中市觀旅局舉辦大甲鐵砧山劍井取午時水活動，共有500瓶午時水紀念瓶、150份端午民俗植物調配的午艾安康沐浴包，限量發送。（台中市觀旅局提供） 中央社
端午節將至，台中市觀旅局舉辦大甲鐵砧山劍井取午時水活動，共有500瓶午時水紀念瓶、150份端午民俗植物調配的午艾安康沐浴包，限量發送。（台中市觀旅局提供） 中央社

端午節將至，台中市觀旅局舉辦大甲鐵砧山劍井取午時水活動，包括500瓶午時水紀念瓶、150份端午民俗植物調配的午艾安康沐浴包，限量發送，邀請民眾體驗端午文化。

端午節將至，許多人到大甲鐵砧山劍井取午時水，台中市觀旅局舉辦以推廣端午節文化體驗為主的「大甲鐵砧山劍井取午時水活動」，今年以「午艾劍井，招福保安康」為活動主題。

台中市觀旅局今天透過文字稿表示，一年之中陽氣最盛的端午節又稱「艾節」、「蒲節」，舉凡門戶懸掛艾草、菖蒲，佩戴香包、午時水加藥草沐浴淨身等端午習俗，皆與寓意招百福的艾草、趨吉避凶的菖蒲和香茅等民俗植物有關。

觀旅局長陳美秀指出，擁有傳奇故事的劍井，每年端午節都會湧現人潮前來取午時水，限量的午時水紀念瓶更是一瓶難求，今年午時水紀念瓶號碼牌將於22日上午10時開始發放，限量500張，發完為止。

陳美秀表示，現場也準備艾草、菖蒲與香茅所調配的沐浴包，可依循傳統搭配午時水煮沸沐浴淨身，在一年中陽氣最旺的端午節，也是招好運、去霉運的最佳時刻，為自己和親友保佑平安健康、開運除穢。

陳美秀說，無法親臨現場的民眾可參加「分享照片抽端午雙寶」線上活動，分享端午節儀式感，與活動現場的朋友一起感受濃厚的節慶氛圍，有機會把限量20份的午時水紀念瓶與午艾安康沐浴包抽回家。

端午節 鐵砧山

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