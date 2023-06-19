危老開工台中最多！ 約會勝地「金哥德餐廳」改建了

台中市政府加速危老重建計畫審查採聯合審查制，危老建造執照取得率、開工件「全國第一」。台中市西區指標級危老改建案「柳川．知遇」昨熱鬧開工，雄興建設董事長蔡秋鑾說，雄興建設首度跨出北部，在台中推出危老重建案，盼為西區再顯風華。

不動產業者說明，台中市西區的金哥德餐廳曾經是老台中人約會勝地的回憶，後被列為指標級危樓，經建商與地主合作推出大樓建案，基地坐落西區民生路，原為金哥德餐廳舊址，緊臨柳川河畔，周邊政府機關、教育、醫療、生活機能完善，且鄰近草悟道、美術館、台中一中、台中火車站及國圖館等生活商圈。

台中市都發局統計，「都市危險及老舊建築物加速重建條例」2017年發布實施，至本月15日，台中市累積危老申請案626件，核准541件，核准率約86%，受理量、核准案均排名全國第二。

都發局說明，中市府危老審查採聯合審查機制，審查危老重建法令及容積獎勵要件，一併檢視都市計畫土地管制等，因此危老建造執照取得率、開工件全國第一；市府已爭取並獲得內政部經費補助，委託台中市建築師公會成立危老重建輔導團，成立危老重建工作站，提供民眾在地諮詢服務。

蔡秋鑾指出，雄興建設複製台北市首座危老重建案「花見」的成功經驗，「柳川．知遇」不僅建築強化節能減碳規劃，取得銀級綠建築候選認證；社區進出規劃無接觸動線，結合智慧保全等，更為當地帶來嶄新的城市風貌。