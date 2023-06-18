影／豐原葫蘆墩龍舟、獨木舟體驗活動 大人小孩划舟嗨爆

端午節將到，豐原山城地區端午節重頭戲，2023葫蘆墩輕舟水岸仲夏好時光野餐音樂會&龍舟、獨木舟體驗，今天在豐原葫蘆墩公園第五區輕舟水岸登場，大人小孩體驗划舟嗨爆，台中市勞工局長張大春和台中市消防局副局長戴峻焜都曾是警大龍舟隊成員，二人今天加入來賓體驗隊，異口同聲說，當時划龍舟的默契和熱血又回來了。

今天安排應景的龍舟、獨木舟體驗，還有近30個小吃餐車、文創小攤及氣墊水池、樂團演奏及泡泡互動秀。台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長、市議員陳清龍說，這次加碼舉辦攝影比賽，現場吸引很多家長帶小孩參加。

陳清龍表示，輕舟水岸仲夏好時光野餐音樂會，今天早上8點30分開始，到晚上6點結束，歡迎全家帶著美食、野餐墊一起來參加，活動完全免費，現場除市府運動局主辦的龍舟、獨木舟體驗，還有樂團高水準演奏，精彩泡泡互動秀及小朋友最愛的氣墊水池，懶得攜帶餐點的民眾也不用擔心，現場更有各式美食餐車及文創小攤。

市議員陳清龍表示，為讓水岸花都豐原城更具知名度，這次活動同步舉辦野攝影比賽，民眾拍下當天活動精彩、溫馨、趣味等畫面參賽，奪取金牌就可拿到1萬5000元獎金，詳細參賽方式，可上陳清龍官網或粉絲頁查詢，也可撥打04-25286069電洽服務處。

陳清龍強調，他持續多年爭取葫蘆墩公園、軟埤仔溪整治，市府向中央爭取的1.5億元經費已到位，葫蘆墩圳掀蓋二期整治，爭取中央補助1.6的億元，也已經獲得核定；今年是第4年在此舉辦龍舟體驗活動。

台中市運動局長李昱叡表示，端午節將到，台中市府今天在此舉辦龍舟和獨木舟體驗活動，希望市民參與運動，促進健康，讓豐原區有更好的體育發展，他說市府每年都會在此舉辦水上活動。