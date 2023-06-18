台中歌劇院傳有「詐彈」 綠議員送假手榴彈…盧拒收

台中國家歌劇院前天下午傳出有「詐彈」，後來證實為虛驚一場。民進黨議員鄭功進昨質詢時，拿出玩具手榴彈給市長盧秀燕，呼籲重視公共安全。盧表情嚴肅拒收，直言「有學習效應，應慎重」；鄭功進要給副市長黃國榮，黃也不收。鄭功進說，要凸顯公安重要性，盼市府勿大意。

東海大學政治系兼任講師郭達鴻說，新北市議員日前質詢新北市長侯友宜，談到手榴彈話題，但手上道具是「芭樂」，民代質詢有直播或媒體報導，對心智不成熟的人有模仿效應；民代質詢有紅線，色情、暴力、粗話都不宜，送玩具手留待行為值得商榷。

台中市政府1999市民專線前天接獲有人安裝遙控炸彈在歌劇院，台中市警局第六分局獲報後不敢大意，立即與刑大組成專案小組，疏散歌劇院人潮與表演團隊，分層分樓進行地毯式搜查，未發現有爆裂物。台中歌劇院前天下午也暫時閉館疏散人群，最後確認為虛驚一場。

民進黨議員昨聯合質詢，鄭功進說，這是從「大陸」打出的恐嚇電話，很多恐嚇訊息都來自大陸。盧秀燕回應更正說，警方調查歌劇院的訊息來自日本。鄭功進隨後說，那是大陸人跑去日本做的。

鄭功進隨後質詢台中捷運代理董事長吳存金，如果中捷遇到恐嚇訊息該如何處理？吳存金表示，中捷有緊急應變SOP，平時有相關演練，對公安問題會特別注意。

鄭功進隨後拿出玩具手榴彈，趨前走向盧秀燕，希望她收下，並重視公安問題。盧秀燕表情嚴肅拒收，她直言議員這種行為，可能會引發學習效應，應該慎重。鄭功進強調，要凸顯市府各單位權管的公共場所，要注意公安，不要掉以輕心。