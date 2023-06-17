國姓爺出門作客5天 彰化永靖鄉公所今接駕回家

彰化縣永靖鄉鄉廟「鄭成功紀念館」主祀神明延平郡王鄭成功，過去40年沒遶境和外出進香，今年芳鄰甘澍宮主祀神明神農大帝「邀請」鄭成功過門參加壽宴，鄉公所和鄉立幼兒園出動Ｑ版神轎、舞獅今天迎接鄭成功聖駕回紀念館，熱鬧又趣味。

永靖鄉長魏碩衛、鄭成功紀念館主委劉家宏到甘澍宮接延平郡王駕返紀念館，為了壯大接駕聲勢，今天結合鄉立幼兒園戶外教學，約120名幼童組成迎接聖駕大隊，有的端香案，有的舉華傘，有的拿肅靜迴避牌，簇擁Ｑ版神轎前進，浩浩蕩蕩到甘澍宮接延平郡王聖駕回鄭成功紀念館，體驗宗教民俗儀式的舉辦過程。

魏碩衛表示，眾信徒和地方士紳今年想到延平郡王鄭成功已40年沒出門，鄰近的甘澍宮農曆4月26日（國曆6月13日）慶祝神農大帝壽誕，在地方士紳請示下，神農大帝欣然應允邀請延平郡王過門作客，信眾歡喜送祂到甘澍宮參加壽宴5天，今天盛大迎接祂回紀念館，未來不排除也邀神農大帝一遊鄭成功紀念館，建立友好關係。