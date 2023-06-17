彰化青創基地重北輕南？縣府：有南彰基地腹案

彰化縣政府整合閒置空間作為青年創業基地，目前集中北彰，今天鹿港鎮和興青創基地重新開幕，縣政府積極尋找南彰化的青年創業基地地點，初步選定北斗郡守官舍群，因需要整修數幢舊宿舍，短期內無法啟用。

鹿港鎮和興青創基地原用途是和興派出所宿舍群，2019年縣政府和文化部合資約4千萬元修繕，2021年9月16日以公益換租方式開幕營運，縣政府為更有效率活化空間，改採OT方式委外經營，由鹿港百年老店玉珍齋的玉珍齋和興公司取得5年營運權，招商後10家青創店面滿租，今天熱鬧開張。

縣長王惠美逐店參觀年輕人的手做西點、飲料和精油、飾品，稱讚有加，隨後和鹿港鎮長許志宏、玉珍齋和興公司執行長黃晴晴等人在風箏寫下祝福詞，祝福創業的年輕人都能大展鴻圖，求職的年輕人都能在青創基地找到志同道合者。

彰化縣現有卦山村美學聚落、南郭宿舍群、中興莊眷村，及今天重新開幕的和興青創基地，提供年輕人創就業園地，不過都位在北彰，若南彰年輕人想微型創業，必須到北彰找地點，對文化資源相對較弱勢的南彰，青創環境更弱勢。

縣政府青年發展處長黃金樺表示，已盤點南彰適合作為青創基地的公有閒置空間，目前選定北斗郡守官舍群，官舍群中的北斗郡守宿舍整修後，當作彰化縣二二八暨人權紀念館多年，最近兩年不定期有「田野勤學」創辦人陳光鏡結合青創者舉辦市集，若能找到經費修繕官舍群，將樂見地方青年團隊進駐經營。

27歲的黃晴晴是鹿港百年老店玉珍齋第六代，3年前從美國返台，攻讀資工的她對青創很感興趣，和母親王文敏看到縣政府招募經營和興青創基地廠商，即決定協助年輕人行銷。黃晴晴表示，玉齋珍不進駐和興青創基地，採用聯名行銷，期待攜手青創者共同迸出創意火花，讓產品更有五感新滋味。