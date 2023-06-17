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生技廠飄臭3年未改善 彰縣府撤銷容許開罰

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣芳苑鄉頂廍村等5村村民，抗議一家生技公司堆放廢棄物傳出惡臭。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉頂廍村等5村村民，抗議一家生技公司堆放廢棄物傳出惡臭。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑鄉頂廍村等5村村民受不了一家生物科技公司經常飄傳惡臭，過去3年多始終沒改善，昨天上百人到廠外拉白布條抗議，並要求縣政府重罰，廠方未回應；縣政府表示，將依違反地目分區使用，撤銷容許用途，並依區域計畫法裁處最高罰款30萬元。

「拒絕惡臭，立刻撤離。」芳苑鄉頂廍、路上、福榮、三成、路平等5村的村民100多人，到這家公司芳琦段分廠廠外高喊口號，抗議過去3年承諾要改善臭味卻屢次跳票。洪姓村民等人表示，廠內疑似堆置和曝曬禽畜糞便、家禽羽毛、動物屍體下腳料等廢棄物，惡臭令人作嘔。

縣議員洪子超表示，這家公司的兩幢建築，雖有合法農舍登記及合法農業容許使用，但廠區堆置廢棄物已違反區域計畫法，縣政府未依相關法令開罰；環保局人員先前到場沒採樣及抽驗，片面聽信業者稱廢棄物是肥料半成品，僅裁罰6千元，縣府毫無作為，他要求環保局先抽驗廢棄物，並撤銷廠房使用許可。

「小朋友說書快讀不下去。」芳苑鄉長林保玲說，這家生物科技公司本來在斗苑路芳苑段分廠堆置廢棄物，被附近民眾抗議飄傳惡臭，半年前搬到芳崎段分廠，也被鄰近居民抗議，搬來搬去不改惡臭，要求縣政府依法勒令歇業關廠，還給民眾清淨環境。

縣政府農業處表示，經現勘發現廠商申請廠房作為牛舍，現場卻堆放有機肥料成品，顯與容許用途及經營計畫書不符，農業處將撤銷容許，且將移請地政處依區域計畫法最高可裁罰30萬元。

環保局也表示，將通知這家公司不能堆肥，限期清理廢棄物，將依違反廢棄物清理法加重裁罰。

廢棄物 抽驗

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