台中梧棲大排黃河再現 議員質疑河川治理失靈

近日大雨台中梧棲大排天天都是黃河水，議員楊典忠今天表示，市府花了1.2億整治污水，質疑河川治理失靈。中市府表示，上游有農耕翻土未做好水土管理，會再輔導改善。

台中市議會今天進行市政總質詢，楊典忠指出，近日大雨讓梧棲大排天天都是黃河水，今天早上梧棲大排依舊黃泥滾滾，經過太陽曝曬河川空氣味道實在很難聞，民眾對於臭氣沖天抱怨連連。

楊典忠質疑，梧棲大排的黃沙黃泥，一直沒有改善，上游大肚山水土保持，是否有過度濫墾、濫伐的情況，過去梧棲大排花了新台幣1億2000萬整治污水，就是要改善水質與死魚，但是6月初大雨反而死更多魚。

楊典忠說，市府跨局處召開梧棲、大肚、龍井等大排污染改善研商會議，但是梧棲大排還是黃河滾滾、魚群暴斃，市府竟然束手無策，根本是河川治理失靈。

台中水利局長范世億表示，每年都有按照規定巡查山坡地，梧棲大排上游確實有農耕翻土未做好水土管理，市府會與農業單位會研商以田埂或截流溝，輔導農田在作物未長出前，將裸露黃土有效攔截，減少暴雨時沖刷至梧棲大排，影響大排水質。

范世億指出，至於生活污水對大排水質影響不大，會積極進行海線污水接管，並加強精進梧棲大排礫間處理水質設施，至於溶氧量不足問題應該與氣候變遷相關，市府會再持續改善。

台中環保局長陳宏益表示，大肚山上紅土種植花生，土質比較鬆軟，會持續以空拍機調查污染源，拍攝到有裸露未妥善覆蓋土石業者，將依水污法告發。