臭死了！生技廠堆廢棄物惹眾怒 彰縣府將裁罰30萬元

彰化縣芳苑鄉頂廓村等5村的村民受不了一家公司經常飄傳惡臭，過去3年多始終沒改善，今天上百人到這家公司的分廠廠外拉白布條抗議，並要求縣政府重罰；縣政府今天表示，將依違反地目分區使用，撤銷容許用途並依區域計畫法裁處最高罰款30萬元。

「拒絕惡臭，立刻撤離。」芳苑鄉頂廍、路上、福榮、三成、路平等5村的村民100多人，到一家生物科技公司福茂廠的廠外高喊口號，抗議違反誠信原則，過去3年多承諾要改善臭味卻屢次跳票。洪姓村民等人表示，廠內疑似堆置和曝曬禽畜糞便、家禽羽毛、動物屍體下腳料等廢棄物，惡臭令人食欲全無，只想作嘔。

縣議員洪子超表示，這家生物科技公司的兩幢建築，雖有合法農舍登記及合法農業容許使用（畜牧設施），但在廠區堆置廢棄物已違反區域計畫法，縣政府未依相關法令開罰，彰化縣環保局人員先前到場沒採樣及抽驗，片面聽信業者稱廢棄物是肥料半成品，僅裁罰6千元，縣府毫無作為，他要求環保局先抽驗廢棄物，並撤銷廠房使用許可。

「小朋友說書快讀不下去。」芳苑鄉長林保玲說，這家生物科技公司本來在斗苑路芳苑段分廠堆置廢棄物，被附近民眾抗議飄傳惡臭，半年前搬到芳崎段分廠，也被鄰近居民抗議，搬來搬去不改惡臭，後來參加路上國小畢業典禮，小朋友直呼那家工廠「好臭」。林保玲要求縣政府依法勒令這家生物科技公司歇業關廠，還給民眾清淨環境。

縣政府農業處表示，經現場現勘發現廠商申請廠房作為牛舍，現場卻堆放有機肥料成品，顯與容許用途及經營計畫書不符，農業處將撤銷容許，且將移請地政處依區域計畫第21條最高裁處30萬元。