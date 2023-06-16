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影／年初乾旱潭子椪柑結果率差 果農籲：潭子區納入保險
今年初久旱未雨，造成台中市潭子區聚興、新田里椪柑結果率低，今立委楊瓊瓔與市議員賴朝國邀集相關單位會勘。果農張國賢嘆，一生種橘首遇到結果率不到一成，欲哭無淚。農業局統計各區椪柑災損，將通報農糧署，最高每公頃補助8萬元。潭子、后里區未列入椪柑保險補助轄區，楊瓊瓔將向中央爭取納入。
潭子區果樹產銷第二班班長張國賢栽種1.6公頃椪柑，往年約收成8萬斤，去年受乾旱影響僅收成1.5萬斤，沒想到今年2、3月再受旱災波及，椪柑結果率不到一成。
張國賢感嘆，本周又降下爆量梅雨，珍貴的小椪柑一下子吸水太多，反而落果，預估今年收成不到1萬斤，是他務農2、30年來第一次碰到，擔憂收成無法打平整年肥料、農藥費用。
另名果農指出，樹梢頂端單顆小椪柑，因重量不足無法垂下，易受陽光曝曬成「火燒柑」，賣相差、無果汁，等同無法採收，都是災損。希望潭子區能納入中央椪柑保險補助區域，讓極端氣候影響的農作物分散風險。
立法委員楊瓊瓔指出，不只潭子區，后里區也是椪柑產區，將一併爭取納入保險補助區域；另，近年極端氣候缺水，影響農業作物生長，政府應多方尋覓地方水源。
農糧署中區分署主任江永煜表示，將聯合台中市政府會勘，台中地區椪柑救助門檻為無收穫面積達25公頃以上，經中市政府勘查確認後，勘查結果損害程度達20％以上，將填報建議救助表報向農糧署辦理現金救助及低利貸款，如達災害標準，將以每公頃8萬元提供天然災害救助。
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