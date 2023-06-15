特優漁港第一名獎落彰化 最年輕漁港獲最佳人氣獎

農委會今天頒發今年度金鑑漁港獎，王功漁港勇奪特優漁港全國第一名的最佳人氣獎及二星獎，縣長王惠美隔空感謝中央肯定，及彰化區漁會協助管理王功漁港，公、私齊心努力締造佳績，也不忘順勢行銷7月15日和7月16日的王功漁火節，請民眾體驗擁有最佳人氣的漁港魅力。

縣府農業處指出，王功漁港有三300多年養蚵歷史，潮差大加上獨特的平掛式養蚵，養殖出結實肥美、鮮甜彈牙的「珍珠蚵」，烹調蚵嗲、蚵仔煎等各式美味佳餚曾入選國宴小吃，蚵棚景觀與潮間帶形成浪漫「王功夕照」更是彰化縣極具特色的海港景色，曾獲十大魅力漁港的殊榮。

農業處表示，農業委員會漁業署舉辦金鑑漁港獎，是以「金質環境加星級評鑑」組成，採用米其林旅遊指南精心且嚴謹的評估，評鑑出不同星級漁港增加民眾的旅遊豐富性及選擇性，今年全國40處漁港參與評鑑，依評鑑委員、秘密客和民眾評鑑作為評分依據，王功漁港勇奪金鑑漁港二星獎，獲16萬票得到全國最佳人氣漁港第一名。

今年縣政府向中央爭取「前瞻基礎建設計畫」及「漁業多元化經營建設計畫」近1億元經費，在芳苑鄉王功地區辦理彰化縣出海道路改善工程、王功漁港海洋食研基地整備活化計畫及王功養殖區改善工程等工程，改善沿海出海道路鋪面等基礎工程、王功漁港公有空間活化、養殖區道路及排水改善工程。