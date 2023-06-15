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特優漁港第一名獎落彰化 最年輕漁港獲最佳人氣獎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣王功漁港獲選為今年特優漁港全國第一名的最佳人氣獎及二星獎。記者簡慧珍／攝影
彰化縣王功漁港獲選為今年特優漁港全國第一名的最佳人氣獎及二星獎。記者簡慧珍／攝影

農委會今天頒發今年度金鑑漁港獎，王功漁港勇奪特優漁港全國第一名的最佳人氣獎及二星獎，縣長王惠美隔空感謝中央肯定，及彰化區漁會協助管理王功漁港，公、私齊心努力締造佳績，也不忘順勢行銷7月15日和7月16日的王功漁火節，請民眾體驗擁有最佳人氣的漁港魅力。

縣府農業處指出，王功漁港有三300多年養蚵歷史，潮差大加上獨特的平掛式養蚵，養殖出結實肥美、鮮甜彈牙的「珍珠蚵」，烹調蚵嗲、蚵仔煎等各式美味佳餚曾入選國宴小吃，蚵棚景觀與潮間帶形成浪漫「王功夕照」更是彰化縣極具特色的海港景色，曾獲十大魅力漁港的殊榮。

農業處表示，農業委員會漁業署舉辦金鑑漁港獎，是以「金質環境加星級評鑑」組成，採用米其林旅遊指南精心且嚴謹的評估，評鑑出不同星級漁港增加民眾的旅遊豐富性及選擇性，今年全國40處漁港參與評鑑，依評鑑委員、秘密客和民眾評鑑作為評分依據，王功漁港勇奪金鑑漁港二星獎，獲16萬票得到全國最佳人氣漁港第一名。

今年縣政府向中央爭取「前瞻基礎建設計畫」及「漁業多元化經營建設計畫」近1億元經費，在芳苑鄉王功地區辦理彰化縣出海道路改善工程、王功漁港海洋食研基地整備活化計畫及王功養殖區改善工程等工程，改善沿海出海道路鋪面等基礎工程、王功漁港公有空間活化、養殖區道路及排水改善工程。

蚵棚 蚵仔煎 前瞻基礎建設

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