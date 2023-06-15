因應端午連假人潮 鹿港天后宮周邊道路將彈性管制

端午連假將至，彰化縣警察局交通警察隊指出，為因應大批前往鹿港遊玩人潮，鹿港天后宮周邊道路將彈性管制人車進入，民眾可將車輛停在鹿港鎮外圍，再騎共享電動自行車進入。

端午節連續假期將於22至25日展開，彰縣警局交通隊今天發布新聞訊息指出，鹿港鎮將湧入大批遊客，鹿港天后宮周邊道路將根據人潮，彈性管制車輛進入，民眾可將車輛停放在鹿港鎮內停車場，或將車輛停在鹿港鎮外圍停車場，再騎乘共享電動自行車進入鹿港鎮遊玩。

縣警局表示，外縣市民眾要進入鹿港鎮，可從中山高速公路彰化交流道接彰鹿路進入鹿港，或利用台76線、台17線及台61線快速公路，再接彰144線道路進入鹿港。

縣警局指出，要前往芳苑鄉芳苑濕地海空步道遊玩的民眾，可從台61線西濱快速公路下芳苑交流道，經台17線道路接芳漢路二段，將車輛停放在普天宮或西華宮停車場，沿路都設有停車導引指示牌。