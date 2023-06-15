解決芬園貓羅溪水患 水利署投入11億整建縣庄段堤防

彰化縣芬園鄉貓羅溪每逢豪雨侵襲，暴漲溪水沖刷堤岸，危及沿岸居民生命及財產安全，經立委黃秀芳爭取經濟部水利署補助，將辦理縣庄段約1600公尺堤防改善工程，其中用地取得就達8.81億元，工程費2.2億元，近期動工，預定2015年完工，改善貓羅溪水患問題。

芬園鄉長林世明說，貓羅溪在芬園河段，圳墘村上游已整建完成，但從圳墘、縣庄到利民橋段則未整建，加上河道改道，每逢豪雨侵襲，暴漲的洪流常沖毀老舊堤防，造成淹水災情，居民苦不堪言，經立委黃秀芳向水利署爭取經費，先針對圳墘到縣庄段辦理堤防改善工程。

林世明說，由於貓羅溪沿岸都是私有地，必須辦理徵收，單是用地取得經費就達8.81億元，因此從2019年起分3年編列，加上地主對徵收價格有意見，直到去年才完成用地取得，水利署另編列2.2億元施做工程，整建長度1600公尺，分四期辦理，預定2015年完工，也希望中央能持續再辦理縣庄到利民橋段堤岸改善工程。

不過，貓羅溪已多次被觀測到保育類石虎族群，甚至屢傳路殺事件，民眾擔心在整建堤防時，會影響到石虎等野生動物，黃秀芳說，已要求向第三河川局在施工時，應避開石虎通行路徑及棲息地點，以免危及石虎生存。

黃秀芳表示，此次縣庄段堤防整建工程，3年前的工程費才5000萬元，因人工、原物料上漲，現在發包就暴增到2.2億元，因此要求水利署加速辦理貓羅溪堤岸改善工程，否則越晚做，成本越高，整治難度也越高。

黃秀芳說，貓羅溪不僅堤防整建，河道整治也都是分段施作，同樣沒有做得完全，像溪頭橋以上的南投河段已經完成，但芬園段從溪頭橋到碧山岩段也還沒有徵收，在向水利署爭取後，預定明年即可編列預算辦理河道整治。