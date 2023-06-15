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南投星空季7月登場 天文設施開張
合歡山在2019年獲國際認證成為全國首座暗空公園，透過「南投星空季」加強推廣天文教育，發展星空產業鏈，更全新打造鳶峰星空劇場、小型天文台等設施，縣府表示，今年星空季訂7月1日登場，相關天文設施隔天委外營運。
合歡山海拔逾3000公尺，幾無光害，觀星品質優良，2019年獲國際暗天協會（IDA）認證通過，成為台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園，其中海拔2750公尺的鳶峰更是絕佳觀星點。
縣府指出，自合歡山獲國際暗空公園認證後，便將原本僅在清境地區的高山觀星音樂會，串連縣內各大觀星場域辦理「南投星空季」，同步加強推廣天文教育，發展星空產業鏈，促進縣內觀星旅遊。
觀光處表示，鳶峰星空劇場去年12月落成，每日限額180人進場，元旦起試營運至5月底，門票收入逾25萬，營運狀況穩定；今年才全新闢建的小型圓頂天文台，遠端天文觀測系統也已通過測試，已都完成委外經營。
縣府表示，「2023南投星空季」7月1日在清境國小登場，鳶峰星空劇場及小型圓頂天文台啟用暨委外經營預定2日開幕，由業者操作管理相關設施，導入觀星旅遊與天文教學服務，歡迎民眾多加利用，到南投追星。
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