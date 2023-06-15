聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投星空季7月登場 天文設施開張

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
合歡山的星空璀璨迷人，2023南投星空季訂7月1日登場。圖／南投縣政府提供
合歡山的星空璀璨迷人，2023南投星空季訂7月1日登場。圖／南投縣政府提供

合歡山在2019年獲國際認證成為全國首座暗空公園，透過「南投星空季」加強推廣天文教育，發展星空產業鏈，更全新打造鳶峰星空劇場、小型天文台等設施，縣府表示，今年星空季訂7月1日登場，相關天文設施隔天委外營運。

合歡山海拔逾3000公尺，幾無光害，觀星品質優良，2019年獲國際暗天協會（IDA）認證通過，成為台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園，其中海拔2750公尺的鳶峰更是絕佳觀星點。

縣府指出，自合歡山獲國際暗空公園認證後，便將原本僅在清境地區的高山觀星音樂會，串連縣內各大觀星場域辦理「南投星空季」，同步加強推廣天文教育，發展星空產業鏈，促進縣內觀星旅遊。

觀光處表示，鳶峰星空劇場去年12月落成，每日限額180人進場，元旦起試營運至5月底，門票收入逾25萬，營運狀況穩定；今年才全新闢建的小型圓頂天文台，遠端天文觀測系統也已通過測試，已都完成委外經營。

縣府表示，「2023南投星空季」7月1日在清境國小登場，鳶峰星空劇場及小型圓頂天文台啟用暨委外經營預定2日開幕，由業者操作管理相關設施，導入觀星旅遊與天文教學服務，歡迎民眾多加利用，到南投追星。

鳶峰 南投 暗空公園 合歡山 清境

延伸閱讀

2023南投星空季7月登場 鳶峰天文設施同步委外營運

清大參與國際暗能量光譜儀計畫 繪製宇宙3D地圖

布拉格劇場設計四年展 稀有之船展現台創作能量

謎團破解！大陸天文團隊發現宇宙第一代恆星化學遺跡

相關新聞

改善行人地獄 7新路卻無人行道

台中市近3年交通罰鍰實收21.2億、22.9億、25.5億元，民進黨議員昨質疑，市府說要提升人行友善環境，但今年7條新闢...

彰化大修59座公廁 女廁增多

彰化縣有1488座列管公廁，但不少公廁設備老舊，尤其是疫情後，旅遊大爆發，民眾對如廁環境改善需求更高。彰化今年動用歷來最...

中捷意外逾月 興富發7案申請復工

中捷公安意外，興富發建設召開股東會稱中市8件停工建案已申請復工，且請第三公正單位審查。民進黨議員林德宇質疑建商以「停工」...

南投星空季7月登場 天文設施開張

合歡山在2019年獲國際認證成為全國首座暗空公園，透過「南投星空季」加強推廣天文教育，發展星空產業鏈，更全新打造鳶峰星空...

台中交通罰鍰收入去年逾25億 議員籲專款改善行人安全

台中市交通罰鍰收入年年增加，近3年約70億元，民進黨議員今建議市府提撥罰鍰編列專款，用在提升行人安全，台中市長盧秀燕表示...

台中建商蓋人行道換容積獎勵 議員批施工延宕市府背鍋

市議員陳文政今在市政總質詢踢爆，興富發建設在北區梅川東西路認養人行道工程，換取容積獎勵。經查證完工期限，竟是「使照申請」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦