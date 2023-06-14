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台中交通罰鍰收入去年逾25億 議員籲專款改善行人安全

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員建議市府從交通罰鍰，撥專款提升行人安全。記者陳秋雲/攝影
民進黨台中市議員建議市府從交通罰鍰，撥專款提升行人安全。記者陳秋雲/攝影

台中市交通罰鍰收入年年增加，近3年約70億元，民進黨議員今建議市府提撥罰鍰編列專款，用在提升行人安全，台中市長盧秀燕表示，將會再研究討論，因雙方對期程無共識，一度箭拔弩張。

民進黨市議員陳淑華、陳俞融、張芬郁、陳雅惠、蕭隆澤及謝家宜等人在市政總質詢建議，台中市交通罰鍰收入年年增加，去年最高達25億多，主張市府提撥一定比率做為專款，提升行人安全。

議員陳淑華表示，今年1-5月份台中市車禍就有76人死亡，其中行人死亡達11人，在警察大執法的情況下5月就有4名行人死亡，顯然有不少交通問題，台中市有必要加強全市人行空間交通設施、工程的改善。

根據道路交通違規罰鍰收入分配辦法，陳淑華說，市府依法每年可以撥12％經費改善交通，建議市府從罰鍰收入撥專款做為台中市道路交通改善使用。

張芬郁認為，今年1到3月已開出8.8億元罰鍰；近3年來有9.9億元由警察局、交通局和教育局用在改善交通等用途，她要求提高比率，專款專用於交通規劃、增加安全，猛開罰單增加罰鍰收入，但並未減少造勢率。跑去馬來西亞玩

陳雅惠說，走在人行道上，常被許多障礙物阻礙，包括台電變電箱、電信交換箱、監視器控制箱及交通號誌控制箱、電桿、消防栓、路燈等阻擋去路，要求市府啟動人行道違建物排除計畫，儘速盤點人行道障礙物，並協調管線單位排除，希望把人行道還給市民。

人行道 議員 罰單 交通違規 陳雅惠 盧秀燕

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