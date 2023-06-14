興富發建案申請復工 中市府收7件

多名台中市議員今天在市政總質詢中關心興富發建案申請復工情形，市府表示，因台中捷運事故興富發9建案遭停工處分，目前收到7件工程申請復工，正找公正單位再檢查中。

台中捷運於5月10日遭興富發「文心愛悅」建案施工吊臂砸破隔音牆造成死傷事故，事故發生後，連同「文心愛悅」在內，興富發在台中的9處建案工地遭市府處分停工。

民進黨市議員林德宇、曾威、王立任今天在市政總質詢中，針對興富發建設日前召開股東會時指稱，有8件遭停工的建案已申請復工，要求市政府對於涉及公共危險建築工地的停工受檢要落實，不要讓「停工」淪為讓建設公司避風頭的藉口。

林德宇表示，都發局對於興富發所屬建案復工申請應更嚴謹實質審核，且須經市府及第四方公正單位再認證，且市府及中捷公司更應加速完成中捷公司的損失賠償數的提列，要求興富發賠償。

台中都發局長李正偉表示，日前業者送來7件工程申請復工，雖然都有找第三公正單位土木技師公會認證達到復工標準，但都發局未予核可，將另找第四、第五公正單位如台灣省土木技師公會、台中市土木技師公會、台中市結構技師公會再檢查一次。

至於有關捷運站體、軌道、車廂求償金額及旅客賠償事宜，中捷公司代理董事長吳存金指出，這場工安事故造成1死14傷，14名傷者皆有表達和解意願，其中有2名已完成和解程序，其餘陸續積極辦理中。

針對車輛損害部分，交通局長葉昭甫說明，中捷公司已找日本原廠技師到台灣來確認列車堪不堪修，列車如不堪修，整輛車可列入求償金額；因為修不修復都是技術問題，以後會面臨相關訴訟程序，必須從技術端羅列合理賠償金額。