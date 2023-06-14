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台中高鐵特區將建娛樂城 市府：要求配合交通規劃

中央社／ 台中14日電

台中高鐵特區將興建全台最大百貨商城「高鐵娛樂購物城」，對於未來可能帶來交通壅塞問題，台中市長盧秀燕今天表示，會要求業者及鐵道局須配合市府的交通規劃，解決未來的交通問題。

國民黨台中市議員吳瓊華今天在市政總質詢中表示，台中高鐵周遭的建案近幾年會陸續完工、入住，接下來還有全台灣最大的高鐵娛樂城要興建、啟用，號稱年營業額要達新台幣350億元，這個數字幾乎就是七期新光三越加上台中大遠百的營業額，屆時高鐵特區將湧入車潮及人潮，市府應對未來交通問題未雨綢繆。

盧秀燕在答詢時表示，鐵道局對外招商，要在台中蓋最大的商場，市府「一則以喜，一則以憂」，喜的是大家認為台中經濟發展前景看好，不只落腳東區的LaLaport、北屯區正興建中的漢神百貨，烏日區未來也將有全國最大的商場，感謝大家一致看好台中。

盧秀燕認為，但憂的是，光1個百貨公司有時就會造成交通瓶頸，未來全國最大商場可能造成的交通壓力可想而知。

盧秀燕強調，雖然商場用地屬於鐵道局，但商場興建執照須由市府審查，市府都發局、交通局、建設局等相關局處會共同注意，建商、業者或鐵道局須配合市府的交通規劃，市府審查過程中會提出相關看法，要求業者及鐵道局須配合市府對於道路交通的預測及進行相關建置，解決未來的交通問題。

鐵道 高鐵 盧秀燕

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