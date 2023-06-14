台中學生肥胖率提高 議員籲政策防範

中市近3年國中小學生肥胖率增加，民進黨議員批評「小時候胖就是胖」，校園禁含糖飲料，但校門外、安親班、補習班周邊都是飲料店與炸雞店，應拿出具體對策。教育局長蔣偉民說，受疫情影響，近年學童肥胖率提高，但整體低於全國平均值，透過營養師把關校園飲食，並加強宣導。

台中市長盧秀燕近期拍攝IG飲片，拿起可樂說「夏天每天都要喝」。綠營議員批評是不良示範，網路熱議「沒事多喝水」、「巴菲特好像也愛喝」。盧秀燕說，她平常喝白開水為主，可樂1瓶喝3天，偶爾犒賞自己。

台中市教育局統計，國小肥胖率109學年度12.36%、110學年度13.63%、111學年度為13.34%，國中生肥胖率109學年度16.12%、110學年度為17.42%、111學年度為16.99%；過去3年因疫情影響，在家視訊上課、活動量較少，學生肥胖率提高。

議員陳俞融說，盧市長不如拍多喝水、運動短片，鼓勵學童每天喝白開水，防止攝取含糖飲料。議員張芬郁說，小兒肥胖會造成三高問題，預防勝於治療，從小拒絕肥胖，可培養健康身體。

議員陳雅惠說，校園外到處都有含糖飲料，含糖量超高，教育局要提出具體措施，防範兒童肥胖。議員陳淑華說，應加強食育教育，培養健康的飲食習慣。

盧秀燕說，她便當吃太多，又愛喝可樂，有點肥胖問題，學校有規畫相關課程，將加強宣導。蔣偉民說，校內禁止販售含糖飲料，全市有84名營養師為學童午餐把關，加上推廣慢跑、跳繩等運動，培養健康學童。

亞洲大學附屬醫院營養師張碧涵說，可樂含糖量高，建議偶一為之，每周喝超過1瓶350cc就太多了。