身障者憂大里運動公園停車場月票改抽籤 台中市府：已有身障者優惠

台中市有身障市民反映，指在大里運動公園停車超過10年，以往月票不用抽籤，最近卻首次被通知月票要抽籤，他擔心若抽不中，行動將不便。接獲陳情的市議員張芬郁今替身障朋友請命，呼籲媽媽市長盧秀燕應協助解決，給身障者月票停車保障。

張芬郁說，停車場月票抽籤以車位的75%為上限，一家承包25處停車場的業者，將在21日統一辦理旗下7處停車場月票抽籤、28日公告，明天截止登記，若身障者抽不到，就沒有停車位。

張芬郁說，一個城市之所以偉大，是因為能夠容納與照顧邊緣的弱勢者，台中市電動汽車停車免費、油電混合車辦理月票也有半價優惠，殘障朋友辦理月票卻無任何優惠。她說，身心障礙者權益保障法規定，公共停車場要配置2%的殘障車位，但身障朋友無法抽到月票車位，2%的殘障車位配置也失去意義，希望提高車位中籤率，多點停車位保障。

交通局說，為免有人一次抽中就永遠延續下去，公共停車場的每年月票停車位都以抽籤辦理，大里運動公園停車場以往未辦理，今年委外經營後開始辦理。停車場總計有980個停車位，75%就有7百多個名額可以抽中月票停車位，機率很大。

對於身障者的停車優惠，已依法配置2%的身障車位供身障朋友使用，且提供4小時身障免費停車優惠，這些停車位並不納入抽籤範圍，至次月票部分是否另提供身障者更多優惠，因牽涉到整體的公平性，將通盤討論和評估。