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睽違3年鹿港龍舟賽將登場 吃煎堆、逛博物館處處是驚喜

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天與鹿港社區媽媽們示範做鹿港傳統美食「煎堆」，端午佳節連假遊客可在公會堂前品嘗。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美今天與鹿港社區媽媽們示範做鹿港傳統美食「煎堆」，端午佳節連假遊客可在公會堂前品嘗。記者林宛諭／攝影

因疫情而睽違三年的彰化縣鹿港鎮「國際龍舟錦標賽」今年將重磅回歸，彰化縣長王惠美說，鹿港是個開放式博物館，處處是驚喜，白天可在老街品嘗傳統美食「煎堆」、玩傳統遊戲「升官圖」，還可逛各式博物館、看大師作品的「魯班公宴」等，CP值絕對最高。

彰化縣政府今天齊聚彰化縣體育會龍舟委員會、各觀光工廠、老街商圈代表、多位議員等一起為鹿港慶端陽暖身宣傳，王惠美表示，「鹿港慶端陽」已近半個世紀，為了讓大家更瞭解微笑之鄉鹿港經典小鎮，並發揚端午文化內涵，縣府與公所、各文教基金會、地方宮廟通力合作，規劃一系列豐富活動，也將邀請國際友人前來共襄盛舉，6月22到24日將在福鹿溪舉辦夜間龍舟賽，歡迎全國民眾來觀賽，為選手們加油。

王惠美說，端午佳節連假遊客白天可探訪鹿港老街，在公會堂前品嘗鹿港特有的傳統美食「煎堆」，在文武廟可體驗傳統遊戲「葫蘆問」與「升官圖」，到桂花巷藝術村可參加藝術DIY，到龍山寺聆聽悠揚南北管，或到勞動學苑欣賞「魯班公宴」超過500件大師工藝品。

民眾還可搭接駁專車，到彰濱工業區內參訪卷木森活館、白蘭氏健康博物館、台灣玻璃館及緞帶王等觀光工廠。晚間更有「鹿港小鎮光影藝術節」點亮中山路、公會堂、老街、桂花巷藝術村與鹿港溪畔，可愛的「柴語錄」也將陪伴大家穿梭鹿港，主角「廢柴」、柯基「阿吉」與灰貓「太子」在鹿港溪一同划龍舟的場景更是期間限定，搭配「鹿港溪河岸綠地音樂會」，滿足視覺與聽覺的雙重饗宴。

鹿港如果玩不夠，更可安排2、3日遊，王惠美說，彰化縣還有全台最大開放式花園的田尾公路花園踩三輪車賞花、全國葡萄酒莊密度最高的二林品酒、擁有台灣最廣潮間帶的芳苑賞鳥觀潮，以八卦山139縣道感受自然地貌。

縣府還舉辦「鹿港人文小旅行」，還有集戳章換贈品活動，可加入「愛玩彰化」LINE官方帳號，線上參加慶端陽集章活動，或到彰化縣旅遊服務中心索取「集章單」，可獲得限量的典藏周邊產品。

彰化縣龍舟委員會主委、縣議員凃淑媚也透過視訊表示，今年龍舟賽共有98支隊伍參賽，6月22到24日下午3點至晚上8點30分在福鹿溪競技划龍舟，22日端午節當天龍舟賽開幕式，將邀請王彩樺、陳隨意與謝宜君兩夫妻、五堅情等多位藝人團體與鄉親一同慶端陽。

彰化縣長王惠美與體育會龍舟委員會、各觀光工廠、老街商圈代表、多位議員等一起為鹿港慶端陽活動暖身宣傳。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美與體育會龍舟委員會、各觀光工廠、老街商圈代表、多位議員等一起為鹿港慶端陽活動暖身宣傳。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美今天與鹿港社區媽媽們示範做鹿港傳統美食「煎堆」，端午佳節連假遊客可在公會堂前品嘗。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美今天與鹿港社區媽媽們示範做鹿港傳統美食「煎堆」，端午佳節連假遊客可在公會堂前品嘗。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美今天與體育會龍舟委員會、各觀光工廠代表為鹿港慶端陽活動暖身宣傳。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美今天與體育會龍舟委員會、各觀光工廠代表為鹿港慶端陽活動暖身宣傳。記者林宛諭／攝影

老街 龍舟賽 端午節 彰化 王惠美

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