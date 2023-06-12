綠空鐵道串聯台中車站與Lalaport 台鐵所轄破口招民怨

台中市「綠空鐵道」從台中車站往南北延伸1.6公里，以舊鐵道改造的空中花園，原本設計遊客騎單車到此，還可以串聯附近Lalaport、帝國糖廠等熱門景點，市議員陳雅惠指出，北段工程停頓、閒置多年，拖累舊城發展。

台中市政府建設局長陳大田表示，台中車站往北至街到帝國糖廠間的人行通道，屬台鐵車站專區，建設局請台鐵局在7月底前開放車站北側連接大智北路與復興路的人行空間，方便民眾從台中車站至帝國糖廠廠、星泉湖及LaLaport。

議員陳雅惠說，綠空鐵道南段工程已完成，但北段從台鐵火車站右側至復興路四段，閒置多年，遲不見施工進度。她指出，這是目前台中市發展最熱絡的區域之一，綠空鐵道串連台糖生態園區、歷史建築及產業文化展示園區，假日到訪的遊客有上萬人。

她要求市府積極協調主管單位台鐵局，盡速完成招商，並將相關規劃設計，納入地方需求，補足斷口，完整串聯廊道，帶動地方發展。

建設局表示，為加速鐵路高架橋下土地的使用，建設局4月26日主動邀集台鐵局召開會議，督促台鐵加速辦理期程，對目前遭遇困難提供協助；另台中車站往北至帝國糖廠間的人行通道屬於台鐵車站專區，建設局也請台鐵局於7月底前開放車站北側連接大智北路與復興路的人行空間，以利民眾可從台中車站便利通達至帝國糖廠廠、星泉湖及LaLaport。

台中綠空廊道從大慶車站到豐原車站總長21.7公里，高架橋滴水線外由市府整理，已建置完成小公園及滑步車場，滴水線內則由台鐵局主管，台鐵也正進行招商中。